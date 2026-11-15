رامین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۷۱۶ پروژه در استان وارد مرحله اجرایی شده است و با دستور استاندار، وضعیت آن‌ها رصد می‌شود. همچنین ۴۴ طرح با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد در دست اجراست.

وی با اشاره به تأکید استاندار بر احیای واحدهای تولیدی گفت: در یک سال گذشته ۳۴ واحد در بخش صنعت احیا شد و نزدیک به یک هزار نفر در این واحدها مشغول به کار شدند. با وجود مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه، افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و شرایط انرژی، با هماهنگی دستگاه قضایی و تأکید استاندار، در یک سال گذشته در استان اردبیل تعدیل نیروی کار صنعتی نداشتیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اردبیل افزود: در استان محصولات شاخصی تولید می‌شود و حدود ۷۰ درصد نیاز داخل کشور در حوزه توپ‌های ورزشی و اسباب‌بازی‌های هوشمند تأمین می‌شود. برنامه‌ریزی استان بر تکمیل محصولات صادرات‌محور، حفظ اشتغال و کاهش هزینه تولید متمرکز است. زنجیره تولید انواع باتری خودرو و صنعتی، صنایع نساجی از پنبه تا پوشاک و صنایع فولادی در استان تکمیل شده و در حال تولید است. آب معدنی نیز از محصولات صادراتی استان است.

وی در بخش معدن گفت: یکی از معادن فلزی استان در منطقه مشگین‌شهر قرار دارد و تولید آن در سال گذشته به کشورهای مختلف صادر شده است. در حوزه تجارت نیز صادرات استان در سال گذشته حدود ۲۵۸ میلیون دلار بود که بیشتر شامل صنایع معدنی و کالاهای کشاورزی می‌شد. اطلس صادرات غیرنفتی استان نیز به دستور استاندار تهیه شده و در حال اجراست.

صادقی با اشاره به ۶۷ هزار واحد صنفی و اشتغال برآوردی ۱۷۰ هزار نفر در این بخش گفت: اردبیل یکی از پایگاه‌های تولید فرش است و حمایت از واحدهای تولیدی و پشتیبان در اولویت قرار دارد. برای تأمین مواد اولیه و حمایت از پشتیبان‌های تولیدی، با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. از همکاری بانک‌های توسعه قدردانی می‌کنیم.