سجاد درگاهپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ورودی شهر زاغه به دلیل نبود جداکننده‌های استاندارد، روشنایی کافی و تجهیزات آشکارسازی مناسب، همواره یکی از نقاط حادثه‌خیز در مسیر ورودی این شهر بوده است.

وی افزود: در همین راستا، تیم‌های فنی اداره ایمنی راه‌ها با استفاده از تجهیزات استاندارد، عملیات نصب نیوجرسی و جداکننده‌های بتنی را با هدف مدیریت جریان ترافیک و جلوگیری از برخورد خودروها با حاشیه جاده اجرا کردند.

رئیس اداره ایمنی راه‌های لرستان با اشاره به اهداف اجرای این طرح تصریح کرد: اصلاح این نقطه با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش احتمال وقوع تصادفات زنجیره‌ای انجام شده است؛ همچنین سیستم روشنایی این محدوده به‌طور کامل تجهیز شده تا ایمنی عبور و مرور در ساعات شب نیز افزایش یابد.

درگاهپور تأکید کرد: شناسایی و بررسی مستمر نقاط حادثه‌خیز و اجرای طرح‌های اصلاحی برای پیشگیری از تلفات جانی و مالی، در اولویت برنامه‌های اجرایی اداره ایمنی راه‌ها قرار دارد.