به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح روز جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رادار هشدار اولیه ارتش متجاوز آمریکا در جزیره بحرین هدف قرار گرفته و منهدم شده است. در اطلاعیه سپاه آمده بود که مردم قهرمان و عظیم‌الشان ایران اسلامی، حماسه تاریخی ایستادگی هشت ماهه شما در مقابل ظلم و استکبار جهانی ملت‌ها را بیدار کرد و جوانان کشورهای متعدد را به میدان آورده است. فرزندان غیرتمند شما در میدان رزم نیز با توکل به خدای متعال و دلگرم به این پشتوانه بی‌پایان مردمی کماکان افتخار می‌آفرینند.

در ادامه این اطلاعیه درج شده بود که رزمندگان هوافضای سپاه ساعتی پیش در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن به یک دکل مخابراتی در سیریک، رادار هشدار اولیه متجاوزان آمریکا در جزیره بحرین را هدف قرار داده و منهدم کردند. این یک اخطار جدی به دشمن متجاوز برای پایان دادن به شیطنت‌های هوایی و قاچاق نفت در تنگه هرمز است؛ در صورت تکرار تخلفات و تجاوزها نیروی هوافضای سپاه برای مقابله بدون مرز در آماده‌باش کامل قرار دارد. شرکت‌های متخلفی که فریب دشمن متجاوز را بخورند با تنبیهات جدی‌تری مواجه خواهند شد.

مقابله بدون مرز

هدف قرار گرفتن رادار هشدار اولیه آمریکا در پاسخ به تجاوز به یک تاسیسات مخابراتی ایران، در کنار هشدار صریح سپاه درباره آمادگی برای مقابله بدون مرز، ابعاد و دامنه پاسخ ایران به تداوم تجاوزها را مورد توجه قرار داده است. کارشناسان نظامی معتقدند این عملیات در پی دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رهبر انقلاب و ابلاغ تدابیر و راهبردهای جدید دفاعی و نظامی انجام شد. در این چارچوب، پاسخ به تجاوز در سیریک با هدف قرار دادن رادار آمریکا در بحرین و اعلام آمادگی برای «مقابله بدون مرز» را می‌توان نشانه‌ای از آمادگی نیروهای مسلح برای اجرای این راهبردها ارزیابی کرد؛ رویکردی که در آن، دفاع از امنیت و منافع ملی با پاسخ‌های تهاجمی به مراکز نظامی دشمن همراه می‌شود.

در روزها و هفته‌های گذشته، اقدامات متجاوزانه آمریکایی‌ها با پاسخ همسطح رزمندگان نیروی دریایی و هوافضای سپاه مواجه می‌شد، اما عملیات اخیر در بحرین هشداری جدی به آمریکایی‌ها محسوب می‌شود. پس از تجاوز پنج‌شنبه شب تروریست‌های آمریکایی به دکل مخابراتی سیریک، هوافضای سپاه بلافاصله یکی از مراکز مهم دیده‌بانی و سایت‌های جاسوسی آمریکا را در جزیره بحرین هدف قرار داد. در این عملیات، این مقر مهم جاسوسی آمریکا در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به‌طور کامل منهدم شد و از بین رفت.

بر اساس این اتفاق، می‌توان نتیجه گرفت که موضوع منطقه‌ای بودن اقدامات جمهوری اسلامی ایران که پیش از این نیز به اثبات رسیده بود، در حوزه‌های فراتر از منطقه نیز دنبال خواهد شد. با اقدام اخیر سپاه در بحرین، رویکرد جدید تهاجمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفاع همه‌جانبه از امنیت و منافع ملی آغاز شده است. به نظر می‌رسد نخستین مخاطبان هشدار اخیر سپاه، کشورهای اروپایی هستند که در حال حاضر میزبان تعداد قابل‌توجهی از هواپیماهای نظامی و سوخت‌رسان آمریکا هستند.

تعرض به زیرساخت‌های ایران، بی‌پاسخ نمی‌ماند

اهمیت عملیات سپاه در بحرین، فراتر از خسارت واردشده به یک سامانه نظامی و جاسوسی ارزیابی می‌شود. پیام اصلی آن است که تعرض به زیرساخت‌های ایران، بی‌پاسخ نخواهد ماند و دامنه پاسخ را نمی‌توان صرفا به محل وقوع و سطح حمله محدود دانست. رادار هشدار اولیه ارتش تروریستی آمریکا در بحرین، وظیفه تشخیص پرتاب و مسیر موشک یا هواگرد در فاصله دور، پیش از ورود به حریم ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا را برعهده داشت. با منهدم شدن این رادار، شبکه پدافندی تروریست‌های آمریکایی در بحرین کور می‌شود و سامانه‌های رهگیر بدون هدف‌گیری دقیق می‌مانند.

چندی پیش نیز جزیره عمانی دیدامار در بخش جنوبی تنگه هرمز هدف حمله ایران قرار گرفت. در این جزیره، زیرساخت‌های راداری و ارتباطات رادیویی ارتش تروریستی آمریکا مستقر بود و آمریکایی‌ها به‌واسطه این تجهیزات، مشغول قاچاق نفت از کریدور جنوبی تنگه هرمز بودند. به گفته سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حمله به دیدامار سامانه‌هایی که برای تسهیل عبور کشتی‌های متخلف از تنگه هرمز مورد استفاده قرار می‌گرفتند، منهدم شدند.