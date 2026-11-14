سرهنگ پاسدار حسین حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، ۲۰۰ نفر از دانش‌آموزان دختر شهرستان کازرون صبح شنبه در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی ادامه داد: این اردو با همکاری سپاه کازرون و اداره آموزش و پرورش شهرستان و با هدف آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کازرون افزود: این کاروان به مدت سه روز در مناطق عملیاتی جنوب کشور حضور خواهد داشت و دانش‌آموزان از یادمان‌های شلمچه، علقمه، هویزه و معراج شهدای اهواز بازدید می‌کنند.

سرهنگ حیاتی با اشاره به اهمیت اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی تصریح کرد: بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جدید با رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی رزمندگان اسلام است.