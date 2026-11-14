به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه ۱۲۰ دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان آبیک در قالب کاروان راهیان نور و با بدرقه جمعی از مسئولان شهرستانی، سفر خود به مناطق عملیاتی جنوب کشور را آغاز کردند.

این مراسم با حضور مهدی صالحی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آبیک، سرگرد اکبری، جانشین فرمانده سپاه ناحیه امام صادق(ع)، سرهنگ سیدحسن احمدی، مسئول هماهنگی سپاه ناحیه و منیره اسکندری، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان آبیک برگزار شد.

این اردوی فرهنگی و تربیتی با هدف آشنایی دانش‌آموزان با مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، سیره و آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.