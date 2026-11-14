سرهنگ محسن سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان، مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، از انتقال یک محموله مواد مخدر به استان اصفهان مطلع شدند.

وی افزود: پس از کسب اطلاعات لازم، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت و اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف خودروی حامل مواد مخدر آغاز شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان ادامه داد: مأموران با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرضا، خودروی مورد نظر را در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان شناسایی و متوقف کردند.

سلطانی تصریح کرد: در بازرسی انجام‌شده از این خودرو، ۳۹ کیلو و ۶۵۰ گرم تریاک کشف و از انتقال این محموله جلوگیری شد.

وی با اشاره به دستگیری دو متهم در این عملیات گفت: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده و انجام اقدامات اولیه، برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان ابراز کرد: پلیس با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و از شهروندان نیز خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشکوک در این حوزه، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی پلیس اطلاع‌رسانی کنند.