سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره کلاهبرداری از یکی از شهروندان در شهرستان نایین، رسیدگی به موضوع و شناسایی عامل این اقدام در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با سوءاستفاده از برخی عناوین و موقعیت‌های دولتی و همچنین ادعای برخورداری از ارتباطات و نفوذ در یکی از دستگاه‌های اجرایی، اعتماد فرد مالباخته را جلب کرده و از این طریق مبلغ ۱۲ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی متهم شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، وی را طی عملیاتی در یکی از شهرستان‌های همجوار دستگیر کردند.

براهیمی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر چنین شیوه‌هایی گفت: افراد سودجو ممکن است با ادعای داشتن ارتباطات خاص یا نفوذ در دستگاه‌های دولتی، زمینه جلب اعتماد شهروندان و سوءاستفاده مالی را فراهم کنند.

وی از شهروندان خواست پیش از هرگونه همکاری یا پرداخت وجه به افراد، از صحت ادعاهای مطرح‌شده از طریق مراجع رسمی اطمینان حاصل کنند و افزود: اعتماد به ادعاهای غیرمستند و وعده‌هایی که خارج از روال قانونی مطرح می‌شود، می‌تواند زمینه سوءاستفاده کلاهبرداران را فراهم کند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.