به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: یک فرد مسلح که در جریان یک درگیری در یکی از روستاهای توابع پیشوا در برابر پلیس مقاومت کرده بود، با شلیک ماموران زمین‌گیر شد. این فرد به بیمارستان منتقل شده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران، بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره این درگیری، گفت: به اوباش هشدار می‌دهم رفتارشان را درست کنند و مانند مردم دیگر به زندگی خود بپردازند. در غیر این صورت، به سرنوشت همین افراد دچار خواهند شد.

پلیس درباره هویت فرد مجروح، علت درگیری و وضعیت جسمی او اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است.