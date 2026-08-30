به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه همزمان با هفته دولت، ۶۸ پروژه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال با حضور استاندار گیلان در شهرستان صومعه‌سرا به صورت همزمان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در روستای فتمه‌سر شهرستان صومعه‌سرا و با افتتاح نمادین یکی از پروژه‌های راه روستایی به بهره‌برداری رسید.

از مجموع پروژه‌های افتتاح‌شده، ۴۳ پروژه در حوزه روکش و آسفالت راه‌های روستایی و فرعی، ۱۷ پروژه در زمینه روکش و لکه‌گیری راه‌های اصلی و چهار پروژه نیز در حوزه احداث سیستم روشنایی طولی و نقطه‌ای اجرا شده است.

سایر پروژه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان نیز در بخش‌های مختلف راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجرا و همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

در این آیین، فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان، باقری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان، فرماندار شهرستان صومعه‌سرا، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان صومعه‌سرا و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی حضور داشتند.