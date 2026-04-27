به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفتم اردیبهشتماه، روز ملی ایمنی حملونقل عصر دوشنبه یکصد و یکمین جلسه کمیسیون اجرایی ایمنی حملونقل استان گیلان با هدف بررسی راهکارهای کاهش حوادث و ارتقای ضریب ایمنی جادهها برگزار شد و بر همافزایی دستگاههای اجرایی تأکید شد.
این نشست به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان و به میزبانی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان تشکیل شد.
فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان، در این جلسه ضمن گرامیداشت روز ملی ایمنی حملونقل و تبیین فلسفه نامگذاری آن، به تشریح اقدامات و عملکرد این اداره کل در سال ۱۴۰۴ در حوزههای مختلف ایمنی جادهای پرداخت و بر اهمیت استمرار طرحهای ایمنیسازی در کاهش مخاطرات کاربران جادهای تأکید کرد.
میر محمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، نیز با اشاره به اینکه حفظ جان کاربران جادهای اولویت اصلی تمامی دستگاههای اجرایی است، اظهار داشت: ایمنی در جادهها یک مقوله چندوجهی است که تنها با همافزایی و هماهنگی میان تمامی دستگاههای مسئول محقق میشود.
وی در پایان بر لزوم همکاری منسجم تمامی نهادهای عضو کمیسیون برای مدیریت ایمنی و کاهش حداکثری حوادث جادهای در سطح استان تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مصوبات این جلسه در راستای بهبود وضعیت ایمنی راههای استان شد.
نظر شما