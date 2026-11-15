به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که مصرف بیشتر قهوه با انقباضات بیشتر در روده بزرگ مرتبط است.

«فرانچسکا بوچی»، محقق ارش و دانشجوی دکترای تغذیه و ورزش در دانشگاه کپنهاگ دانمارک، در بیانیه‌ای گفت: «انقباضات روده می‌تواند به هضم سالم کمک کند، به جلوگیری از یبوست کمک کند و ماهیچه‌های روده را در وضعیت خوبی نگه دارد.»

محققان افزودند افرادی که قهوه می‌نوشند تنوع بیشتری از میکروارگانیزم‌ها در روده خود دارند که می‌تواند سلامت روده‌شان را بیشتر بهبود بخشد.

«هنریک مونک روگر»، محقق ارشد، استادیار و رهبر گروه تحقیقات در دانشگاه کپنهاگ، گفت: «بسیاری از مردم دچار یبوست و حرکات نامنظم روده هستند. اگر بتوانیم بفهمیم که قهوه چگونه بر هضم و انقباضات روده تاثیر می گذارد، ممکن است بتوان از این دانش برای تحریک حرکت روده به روشی طبیعی استفاده کرد.»

تیم تحقیق افرادی را که یک تا پنج فنجان قهوه در روز می‌نوشیدند با افرادی که کمتر قهوه می‌نوشیدند مقایسه کردند.

مطالعات قبلی نشان داده بود که قهوه می‌تواند تنوع میکروارگانیزم‌های روده را تقویت کند.

بوچی می‌گوید: «اما شاید مهم‌تر از آن، به نظر می‌رسد که مصرف مکرر قهوه بر فیزیولوژی روده، به عبارت دیگر بر عملکرد روده تأثیر می‌گذارد».

محققان دریافتند افرادی که قهوه می‌نوشند انقباضات بیشتری در روده بزرگ خود داشتند.

نتایج همچنین نشان داد افرادی که مکرر قهوه می‌نوشند PH پایین‌تری در روده کوچک خود داشتند.

محققان گفتند که نمی توانند از روی داده هایی که جمع آوری کرده اند تشخیص دهند که این pH پایین برای سلامت روده خوب است یا بد. سطح pH در روده کوچک نقش مهمی در فعالیت آنزیم های گوارشی و نحوه تجزیه غذا دارد.

محققان در یادداشت‌های پس‌زمینه می‌گویند، در حال حاضر به خوبی ثابت شده است که مصرف متوسط قهوه با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت، افسردگی و چندین نوع سرطان مرتبط است.

محققان افزودند، اما باید در مورد چگونگی تأثیر قهوه بر سلامت روده بیشتر آموخت.