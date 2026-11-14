به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور سیلاوی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای مقابله با جرایم سایبری و جرایم نوظهور در فضای مجازی، ماموران پلیس فتا بهبهان با دریافت گزارش مبنی بر کلاهبرداری در قالب فروش غیرقانونی وام‌های بانکی و خانگی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، بلافاصله عملیات شناسایی و ردیابی را آغاز کردند.

وی افزود: طی عملیات‌های دقیق و فنی ماموران پلیس فتا، ظرف ۴۸ ساعت عوامل کلاهبرداری شناسایی و طی اقدامات قانونی، مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از اموال مسروقه متعلق به قربانی کلاهبرداری شناسایی و مسترد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان ضمن هشدار به شهروندان در مورد تعامل با افراد ناشناس در فضای مجازی و عدم واریز وجه به حساب‌های نامعتبر، بر تداوم برخورد قاطع و هوشمندانه با تمامی مجرمان سایبری در سطح شهرستان تأکید کرد.