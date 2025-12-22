  1. استانها
  2. لرستان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

کشف ۲۲ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرایم سایبری در دورود

کشف ۲۲ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرایم سایبری در دورود

خرم‌آباد- جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۲۲ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرایم سایبری در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا دورود مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیر مجاز از حساب شخصی آنها مراتب در دستور کار پلیس فتای شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا پس از بررسی‌های همه جانبه و با بهره گیری از شیوه‌های پلیسی و علمی موفق شدند شش نفر را در این رابطه شناسایی و دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه ۲۲ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرایم سایبری از متهمان کشف و مبلغ دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال وجوه برداشتی شکات به حساب آنها برگشت داده شد. تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ ابدال چگنی با بیان اینکه پلیس فتا با رصد و پایش فضای سایبری با مجرمان و کلاهبرداران با جدیت برخورد می‌کند، گفت: کاربران می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین با شماره ٠٩٦٣٨٠ مرکز فوریت‌های سایبری از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی با پیام رسانه‌ای موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس. بخش ارتباطات مردمی اطلاع دهند.

کد خبر 6698122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها