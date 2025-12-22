کشف ۲۲ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرایم سایبری در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا دورود مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیر مجاز از حساب شخصی آنها مراتب در دستور کار پلیس فتای شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا پس از بررسی‌های همه جانبه و با بهره گیری از شیوه‌های پلیسی و علمی موفق شدند شش نفر را در این رابطه شناسایی و دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه ۲۲ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرایم سایبری از متهمان کشف و مبلغ دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال وجوه برداشتی شکات به حساب آنها برگشت داده شد. تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ ابدال چگنی با بیان اینکه پلیس فتا با رصد و پایش فضای سایبری با مجرمان و کلاهبرداران با جدیت برخورد می‌کند، گفت: کاربران می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین با شماره ٠٩٦٣٨٠ مرکز فوریت‌های سایبری از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی با پیام رسانه‌ای موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس. بخش ارتباطات مردمی اطلاع دهند.