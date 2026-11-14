به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه نمایشگاه کتاب با حضور ۶۰ ناشر بومی و ملی و عرضه چهار هزار عنوان کتاب در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم‌آباد افتتاح شد.

این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی، حمایت از حوزه نشر و تسهیل دسترسی شهروندان به منابع مکتوب فعالیت خود را آغاز کرده است.

در این نمایشگاه ۶۰ ناشر بومی و ملی حضور دارند و چهار هزار عنوان در قالب ۵۰ هزار جلد کتاب با موضوعات فرهنگی، ادبی، علمی، آموزشی، تاریخی و سایر حوزه‌های مورد علاقه مخاطبان عرضه شده است.

اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در هفته کتاب

محتشم‌آرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته کتاب و کتاب‌خوانی اظهار کرد: در این هفته برنامه‌های متنوع فرهنگی و ادبی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت ارتباط مردم با کتاب و افزایش سرانه مطالعه در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: برگزاری جشن کتاب، اجرای برنامه «نوقلمان» با هدف حمایت از استعدادهای نویسندگی و معرفی آن‌ها، دیدار با نویسندگان مطرح استان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ادبی متنوع از جمله برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این هفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به شعار امسال هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفت‌وگو کنیم» تصریح کرد: تلاش داریم با اجرای برنامه‌های مختلف و ایجاد فضای تعاملی میان نویسندگان، اهالی فرهنگ و هنر و عموم مردم، زمینه انس بیشتر جامعه با کتاب را فراهم کنیم و در مسیر ارتقای فرهنگ مطالعه و افزایش سرانه کتاب‌خوانی گام برداریم.

محتشم‌آرا همچنین حضور ناشران بومی در کنار ناشران ملی را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حوزه نشر استان دانست و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر فراهم کردن امکان دسترسی مخاطبان به تازه‌های نشر، به حمایت از ناشران و نویسندگان و تقویت جریان فرهنگی و ادبی استان کمک می‌کند.

این نمایشگاه از امروز تا ۱۵ آذرماه، همه‌روزه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم‌آباد میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.