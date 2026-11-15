به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد مردم دنیا در مناطقی زندگی می کنند که هوای با کیفیت تنفس نمی کنند و این معضل، یک چالش جهانی است.

وضعیت آلودگی هوای ایران به خصوص در کلانشهرهای کشورمان، نگران کننده است.

محمدصادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به شواهد علمی و داده‌های پایش سلامت، گفت: آلودگی هوا تنها یک مسئله دیداری یا موقت در فصول سرد سال نیست، بلکه بحرانی عمیق برای سلامت انسان است.

وی افزود: ذرات معلق به‌ ویژه ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون به دلیل قطر اندک، مستقیماً وارد عمیق‌ترین بخش‌های دستگاه تنفسی و جریان خون می‌شوند و می‌توانند زمینه‌ ساز یا تشدید کننده انواع بیماری‌های قلبی عروقی، تنفسی، سکته‌ها و مشکلات مزمن دیگر شوند.

حسنوند ادامه داد: سالانه ۵۰ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور ما گزارش می شود که ۱۰ تا ۱۲ درصد مرگ و میرها را شامل می گردد.

وی در تشریح وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور، گفت: مهم ترین آلاینده های هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون هستند، که شرایط تهران در این خصوص نامساعد است. به طوری که ۳ برابر استاندارد ملی و ۷ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت، شاهد وجود ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در تهران هستیم .