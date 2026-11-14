اسماعیل فرخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای توان تشخیصی و درمانی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به بیماران، یک دستگاه پیشرفته رادیوگرافی و ۲ دستگاه ونتیلاتور با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال برای بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین تأمین و تحویل شد.

وی افزود: این تجهیزات با هدف تقویت امکانات درمانی بیمارستان و افزایش ظرفیت ارائه خدمات به بیماران تأمین شده و نقش مؤثری در ارتقای امکانات تشخیصی و مراقبتی این مرکز درمانی خواهد داشت.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین با اشاره به نحوه تأمین تجهیزات بیان کرد: این اقدام از طریق تجهیزات پزشکی معاونت درمان و هیئت امنای ارزی محقق شده است.

فرخی ادامه داد: تأمین این تجهیزات با حمایت‌ها و نگاه توسعه‌محور مجموعه مدیریتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین و در پی پیگیری‌های مستمر و هدفمند دکتر جعفری، معاون درمان دانشکده، به نتیجه رسیده است.

وی با تأکید بر اهمیت نوسازی تجهیزات پزشکی خاطرنشان کرد: توسعه امکانات و تجهیزات درمانی، سرمایه‌گذاری در مسیر حفظ و ارتقای سلامت جامعه است و تلاش می‌کنیم با تداوم حمایت‌ها و پیگیری‌ها، زمینه ارائه خدمات درمانی باکیفیت‌تر و دسترس‌پذیرتر به شهروندان اسفراین فراهم شود.