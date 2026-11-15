https://mehrnews.com/x3dCxK ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ کد مطلب 7012180 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ ۲۶۰ شب اقتدار و پایداری مردم اسفراین اسفراین- مردم ولایت مدار اسفراین در دویست و شصتمین تجمعات شبانه حماسه آفریدند. دریافت 7 MB کد مطلب 7012180 کپی شد مطالب مرتبط مردم اسفراین در دویست و پنجاه و نهمین شب تجمع بار دیگر گرد هم آمدند ۲۶۱ شب قرار حضور در شهرستانهای خراسان شمالی اجتماع مردم اسفراین به شب ۲۶۲ رسید فرخی: زیرساختهای درمانی بیمارستان اسفراین تقویت شد اجتماع مردم اسفراین به شب ۲۵۸ رسید برچسبها تجمع مردمی ایران اسفراین
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