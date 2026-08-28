به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و همزمان با هفته دولت، پایگاه اورژانس ۱۱۵ دهنهاجاق با هدف توسعه خدمات فوریتهای پزشکی و افزایش دسترسی مردم منطقه به خدمات اورژانس پیشبیمارستانی افتتاح شد.
این مراسم با حضور سیدمجتبی علویمقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی، قوامی نماینده مردم شهرستانهای اسفراین، بام و صفیآباد در مجلس، فرماندار بام و صفیآباد، رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین و جمعی از مسئولان برگزار شد.
این پایگاه با توجه به فاصله منطقه از مراکز درمانی و تعدد حوادث و تصادفات در این محدوده راهاندازی شده و مجوز آن نیز با پیگیری رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین از سازمان اورژانس کشور اخذ شده است.
در حال حاضر تکنسینهای اورژانس در پایگاه مستقر شده و محل از نظر تجهیزات و امکانات رفاهی تجهیز شده است. ساختمان اصلی پایگاه نیز بهزودی احداث خواهد شد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین در این مراسم اظهار کرد: توسعه خدمات فوریتهای پزشکی از اولویتهای مهم ماست و راهاندازی پایگاه دهنهاجاق میتواند با کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی، نقش مهمی در حفظ جان بیماران و مصدومان منطقه داشته باشد.
وی در ادامه افزود: در هفته دولت، پایگاه اورژانس بانوان و پایگاه موتورلانس نیز به بهرهبرداری میرسند و عملیات کلنگزنی پایگاههای اورژانس جادهای زرقآباد و ایرج نیز انجام خواهد شد.
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