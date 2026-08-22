اسماعیل فرخی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، مجموعهای از پروژههای عمرانی و زیرساختی حوزه سلامت در شهرستان اسفراین افتتاح، بهرهبرداری و کلنگزنی میشود.
وی افزود: افتتاح و بهرهبرداری سایت شبکه بهداشت و آموزشگاه بهورزی، پایگاه اورژانس ۱۱۵ بانوان، پایگاه اورژانس موتورلانس و پایگاه اورژانس جادهای دهنه اجاق از جمله این پروژهها است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین ادامه داد: عملیات کلنگزنی پایگاه اورژانس جادهای ایرج و ساخت پایگاه اورژانس جادهای زرقآباد نیز آغاز میشود.
فرخی گفت: یک دستگاه آمبولانس جدید نیز تحویل و سه دستگاه آمبولانس اورهال میشود تا ظرفیت ناوگان اورژانس و کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش یابد.
وی بیان کرد: اجرای این پروژهها در راستای توسعه متوازن زیرساختهای سلامت، افزایش۷ دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و تقویت حضور اورژانس در نقاط مختلف شهرستان اسفراین انجام میشود.
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