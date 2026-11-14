به گزارش خبرگزاری مهر، سامیار عبدلی در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی شنای آلمان در استخر مسافت کوتاه ۲۰۲۶ با ثبت زمان ۲۱ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه، ضمن کسب جایگاه سوم، رکورد قبلی ایران را که با زمان ۲۱ ثانیه و ۸۷ صدم ثانیه در اختیار خودش بود، بهبود بخشید و بار دیگر رکورد ملی این ماده را به نام خود ثبت کرد.

سامیار عبدلی که به‌عنوان سریع‌ترین شناگر ایران در ماده ۵۰ متر آزاد شناخته می‌شود، سابقه حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس را دارد. او همچنین در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، با کسب مدال طلای ماده ۵۰ متر آزاد، نخستین مدال طلای کاروان ایران در این رقابت‌ها را به دست آورد.

مرحله پایانی ماده ۵۰ متر آزاد مسابقات قهرمانی آلمان، بعدازظهر امروز برگزار خواهد شد.

رقابت‌های قهرمانی شنای آلمان در استخر مسافت کوتاه (Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2026) از ۱۲ تا ۱۵ نوامبر در مجموعه ورزشی Schwimmoper شهر وپرتال آلمان در حال برگزاری است.