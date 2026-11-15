خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - طیبه بیات: بنزین در کشور ما تنها یک کالای مصرفی نیست و با هزینه رفت‌وآمد، اشتغال، دسترسی به درمان و حتی امکان سکونت در مناطق دور از مراکز شهری ارتباط دارد. به همین دلیل، هر تغییری در شیوه عرضه، سهمیه‌بندی یا دسترسی به آن، آثاری فراتر از جایگاه‌های سوخت بر زندگی مردم می‌گذارد. سیاست‌گذاری در این حوزه، علاوه بر محاسبات اقتصادی، به شناخت شرایط اجتماعی و جغرافیایی، هماهنگی اجرایی و اطلاع‌رسانی روشن نیاز دارد.

دولت برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، دلایل قابل اعتنایی مطرح می‌کند؛ از فشار واردات بر منابع ارزی و محدودیت‌های تأمین گرفته تا خروج غیرقانونی سوخت یارانه‌ای. بااین‌حال، وجود مسئله‌ای واقعی به‌تنهایی درستی هر راه‌حلی را تضمین نمی‌کند. پرسش اساسی این است که چرا در مواجهه با ناترازی بنزین، پیش از آنکه اصلاح ریشه‌های مصرف بالا و ناکارآمدی‌های انباشته‌شده در زنجیره تولید و توزیع به نتیجه برسد، تغییر رفتار مصرف‌کننده و محدودکردن دسترسی او به سوخت به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود؟

واقعیت این است که بخش مهمی از هزینه‌ای که امروز برای مدیریت مصرف بنزین به جامعه تحمیل می‌شود، ریشه در تصمیم‌ها و عقب‌ماندگی‌هایی دارد که طی سال‌های گذشته در حوزه تولید خودرو، استاندارد مصرف سوخت، توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنوع‌بخشی به سبد سوخت و اصلاح زیرساخت‌های انرژی شکل گرفته است. در چنین شرایطی، نمی‌توان از مردم انتظار داشت به‌تنهایی بار اصلاح مشکلاتی را بر دوش بکشند که شکل‌گیری آن‌ها خارج از اختیارشان بوده است بلکه مسئله اصلی را باید در فاصله میان «مدیریت عرضه بنزین» و «سیاست جامع حمل‌ونقل و انرژی» جستجو کرد؛ فاصله‌ای که باعث می‌شود محدودکردن دسترسی به سوخت، زودتر از اصلاح عوامل ایجادکننده مصرف بالا در دستور کار قرار گیرد.

تصمیم واحد و روایت‌های متعدد، مسئول پاسخ‌گویی کیست؟

تغییرات سیاست بنزینی در هفته‌های اخیر، از جمع‌آوری تدریجی کارت‌های سوخت جایگاه‌داران تا بحث سهمیه‌های جبرانی برای گروه‌های شغلی، بار دیگر اهمیت اطلاع‌رسانی منسجم درباره تصمیم‌های حساس اقتصادی را نشان داده است.

مصرف‌کننده باید بداند پس از پایان سهمیه چه می‌کند، سوخت مازاد را از کجا و با چه نرخی می‌خرد، سهمیه جبرانی بر چه مبنایی تعلق می‌گیرد و مسئول رسیدگی به موارد پیش‌بینی‌نشده کدام دستگاه است. وقتی پاسخ این پرسش‌ها هم‌زمان با اعلام تصمیم منتشر نشود، فضای خالی اطلاعات با برداشت‌های متفاوت و شایعه پر می‌شود

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از جمع‌آوری تدریجی کارت‌های سوخت جایگاه‌داران با هدف جلوگیری از قاچاق خبر داده و گفته است این اقدام تاکنون در ۱۲ استان اجرا شده است. او همچنین از پیش‌بینی سهمیه جبرانی برای معلمان، صیادان و کادر درمان سخن گفته است. اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز در اظهاراتی درباره وضعیت کارت‌های جایگاه اعلام کرده که جمع‌آوری آن‌ها در برخی استان‌ها انجام شده، در بعضی مناطق مرزی آغاز شده و در برخی استان‌ها همچنان ادامه دارد.

این توضیحات، جهت کلی سیاست دولت را نشان می‌دهد، اما برای پاسخ‌گویی به نیاز روزمره مردم کافی نیست. مصرف‌کننده باید بداند پس از پایان سهمیه چه می‌کند، سوخت مازاد را از کجا و با چه نرخی می‌خرد، سهمیه جبرانی بر چه مبنایی تعلق می‌گیرد و مسئول رسیدگی به موارد پیش‌بینی‌نشده کدام دستگاه است.

وقتی پاسخ این پرسش‌ها هم‌زمان با اعلام تصمیم منتشر نشود، فضای خالی اطلاعات با برداشت‌های متفاوت و شایعه پر می‌شود. مسئله صرفاً تعدد اظهارنظرها نیست. دستگاه‌های مختلف ممکن است مسئولیت‌های متفاوتی داشته باشند، اما این اظهارات باید به یک سند اجرایی مشترک، تقویم مشخص و مرجع پاسخ‌گوی واحد متصل باشند. در غیر این صورت، شهروند نمی‌تواند تشخیص دهد کدام سخن تصمیم نهایی است، کدام پیشنهاد و کدام وعده‌ای وابسته به فراهم‌شدن زیرساخت‌هاست.

در همین زمینه، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، با تأکید بر ضرورت وحدت رویه در اطلاع‌رسانی دولت درباره موضوعات حساس، اعلام کرده است تصمیم‌های دولت درباره بنزین و فرآورده‌های نفتی از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اطلاع‌رسانی می‌شود و اظهارات دیگران در حاشیه نشست‌ها لزوماً موضع رسمی دولت نیست.

این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که موضوع بنزین مستقیماً با معیشت و برنامه روزمره مردم ارتباط دارد و حتی طرح یک احتمال کارشناسی از سوی یک مقام مسئول می‌تواند در افکار عمومی به‌عنوان تصمیم قطعی دولت برداشت شود. به‌ویژه در شرایط فعلی کشور، هر مقام مسئول یا غیرمسئولی باید نسبت به آثار اجتماعی اظهارات خود حساس باشد و از طرح گمانه‌زنی‌ها و احتمالات تأییدنشده درباره موضوعات پرحاشیه‌ای مانند افزایش قیمت، تغییر سهمیه یا محدودیت‌های احتمالی خودداری کند.

البته این به معنای حذف بحث کارشناسی و نقد سیاست‌ها نیست؛ بلکه تفاوت میان بررسی یک پیشنهاد در جلسات تخصصی و اعلام یک تصمیم رسمی باید برای افکار عمومی روشن باشد. اطلاع‌رسانی درباره چنین موضوعاتی باید از مراجع مشخص و پس از نهایی‌شدن تصمیم‌ها انجام شود. در غیر این صورت، تکرار روایت‌های متفاوت می‌تواند نگرانی مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و از سرمایه اعتماد عمومی برای اجرای سیاست‌های ضروری بکاهد.

خودروی پرمصرف و هزینه‌ای که نباید فقط از مردم مطالبه شود

یکی از ضعف‌های اساسی در بحث بنزین، تمرکز بر میزان مصرف راننده بدون توجه کافی به ویژگی خودرویی است که در اختیار او قرار دارد. مصرف سوخت فقط محصول انتخاب فرد نیست و کیفیت موتور و گیربکس، وزن خودرو، وضعیت نگهداری، ترافیک، کیفیت راه و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی نیز بر آن اثر می‌گذارد.

شهروند در جایگاه مصرف‌کننده باید هزینه انتخاب‌هایی را بپردازد که در بسیاری از موارد نقشی در شکل‌گیری آن‌ها نداشته است وقتی بخش بزرگی از مردم از خودروهایی استفاده می‌کنند که امکان اقتصادی تعویض آن‌ها یا خرید محصول کم‌مصرف‌تر را ندارند، نمی‌توان همه مسئولیت کاهش مصرف را بر دوش آنان گذاشت. راننده می‌تواند سفر غیرضروری را حذف کند یا شیوه رانندگی خود را تغییر دهد، اما نمی‌تواند با تصمیم شخصی فناوری موتور خودرو را ارتقا دهد یا مصرف سوخت محصولی را که خریداری کرده است به‌طور اساسی کاهش دهد.

اینجاست که تناقض سیاست‌گذاری آشکار می‌شود. از یک سو خودروهای پرمصرف در بازار تولید و عرضه می‌شوند و از سوی دیگر، هنگام مواجهه با ناترازی، از مصرف‌کننده خواسته می‌شود با کاهش استفاده از خودرو و صرفه‌جویی در بنزین، بخشی از هزینه این وضعیت را جبران کند. در واقع، شهروند در جایگاه مصرف‌کننده باید هزینه انتخاب‌هایی را بپردازد که در بسیاری از موارد نقشی در شکل‌گیری آن‌ها نداشته است.

از این منظر، سیاست بنزینی باید با سیاست صنعتی پیوند بخورد. دولت لازم است روشن کند خودروسازان چه تعهد زمان‌بندی‌شده‌ای برای کاهش مصرف دارند، نظارت بر استانداردها چگونه انجام می‌شود و نوسازی خودروهای فرسوده با چه منابع و تسهیلاتی پیش می‌رود. بدون این تعهدها، محدودیت مصرف برای شهروند ملموس است، اما مسئولیت تولیدکننده و سیاست‌گذار کمتر دیده می‌شود.

البته اصلاح ناوگان، فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان مدیریت ناترازی را تا پایان آن متوقف کرد. راه منطقی، اجرای هم‌زمان اقدامات فوری و اصلاحات ساختاری است؛ به‌گونه‌ای که مردم بدانند در کنار انتظار صرفه‌جویی از آنان، برای کاهش مصرف خودروها و ارتقای فناوری تولید نیز برنامه‌ای مشخص و قابل ارزیابی وجود دارد. عدالت در سیاست انرژی، فقط توزیع برابر لیتر بنزین نیست؛ توزیع منصفانه مسئولیت اصلاح نیز هست.

از کنترل کارت سوخت تا اصلاح سیاست

جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌داران، یکی از اقداماتی است که دولت با هدف محدودکردن مسیرهای قاچاق دنبال می‌کند. محمدجعفر قائم‌پناه اعلام کرده است این اقدام به‌تدریج و استان به استان اجرا می‌شود و تاکنون در ۱۲ استان کارت‌های جایگاه‌داران جمع‌آوری شده است. این سیاست می‌تواند دسترسی غیرشفاف به سوخت را محدود کند، اما میزان اثربخشی آن به نحوه نظارت بر زنجیره توزیع و شناسایی مسیرهای اصلی قاچاق وابسته است.

اگر محدودیت تولید و تأمین وجود دارد، دولت باید ضمن تشریح دقیق وضعیت، برنامه خود برای افزایش ظرفیت پالایش، تأمین پایدار و مدیریت تقاضا را نیز به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهد در واقع، مقابله با قاچاق سوخت ضرورتی انکارناپذیر است، اما نباید تمام مسئله ناترازی را به قاچاق تقلیل داد. اگر مصرف داخلی از ظرفیت تولید پیشی گرفته باشد، حتی کنترل کامل مسیرهای غیرقانونی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند فاصله میان عرضه و تقاضا را برطرف کند. به همین دلیل، لازم است سهم هر عامل در شکل‌گیری ناترازی، از مصرف بالای ناوگان حمل‌ونقل و ضعف بهره‌وری خودروها گرفته تا هدررفت در زنجیره تولید و توزیع، به‌صورت جداگانه بررسی شود.

اسماعیل سقاب اصفهانی نیز در توضیح شرایط تأمین بنزین گفته است دولت در حال حاضر تمام ظرفیت موجود را در اختیار مردم قرار داده و افزایش سهمیه‌ها به اضافه‌شدن ظرفیت‌های جدید تولید وابسته است. او همچنین با اشاره به دشواری تأمین سوخت هشدار داده است که ادامه مدل قبلی عرضه، بدون توجه به محدودیت‌های موجود، ممکن است به بروز اختلال در تأمین بنزین برخی جایگاه‌ها منجر شود.

این اظهارات نشان می‌دهد مسئله تأمین بنزین را نمی‌توان صرفاً در چارچوب تغییر قیمت یا سهمیه بررسی کرد. اگر محدودیت تولید و تأمین وجود دارد، دولت باید ضمن تشریح دقیق وضعیت، برنامه خود برای افزایش ظرفیت پالایش، تأمین پایدار و مدیریت تقاضا را نیز به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهد. مصرف‌کننده باید بداند تغییرات اعمال‌شده چه هدفی را دنبال می‌کند، چه مدت ادامه خواهد داشت و چه شاخص‌هایی امکان بازنگری در آن را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، سهمیه‌بندی و محدودیت استفاده از کارت جایگاه‌ها باید با توجه به تفاوت شرایط جغرافیایی و شغلی طراحی شود. اعتراض به کفایت سهمیه در مناطق دارای مسافت‌های طولانی، شرایط خاص حمل‌ونقل یا دسترسی محدود به خدمات عمومی، نشان می‌دهد قاعده یکسان لزوماً آثار یکسانی برای همه شهروندان ندارد.

سهمیه جبرانی برای معلمان، صیادان و کادر درمان نیز اگرچه می‌تواند بخشی از نیاز گروه‌های خاص را پوشش دهد، اما باید معیارهای روشن، سازوکار ثبت درخواست و زمان‌بندی مشخصی داشته باشد. حمایت از گروه‌های دارای نیاز واقعی نباید به فرآیندی پیچیده و سلیقه‌ای تبدیل شود که خود به زمینه‌ای برای نارضایتی و سردرگمی بیشتر بیانجامد.

سوخت های جایگزین‌ باید پیش از محدودیت در دسترس باشند

تمرکز مستمر بر سهمیه و کارت سوخت، یک پرسش بنیادی را به حاشیه می‌برد که چرا بخش بزرگی از تقاضای حمل‌ونقل باید همچنان به بنزین وابسته بماند؟ تجربه سیاست‌گذاری در دهه‌های گذشته، به‌ویژه در توسعه خودروهای دوگانه‌سوز و جایگاه‌های سی‌ان‌جی، نشان می‌دهد متنوع‌سازی سوخت موضوع تازه‌ای نیست. مسئله، استمرار و به‌روزرسانی این مسیر است.

سبد سوخت زمانی معنا دارد که شهروند و فعال اقتصادی بتوانند میان گزینه‌های ایمن، در دسترس و مقرون‌به‌صرفه انتخاب کنند. محدودکردن بنزین بدون ساختن این امکان، الزام به تغییر رفتار بدون فراهم‌کردن ابزار آن است بازگشت به منطق سبد سوخت، به معنای تجویز یک گزینه برای همه خودروها نیست. سی‌ان‌جی می‌تواند برای بخشی از ناوگان، به‌خصوص خودروهای پرتردد شهری، جایگزین باشد؛ مشروط به دسترسی مناسب به جایگاه، ایمنی مخزن، کیفیت تبدیل و صرفه اقتصادی. در عین حال، توسعه آن باید با محدودیت‌های فصلی تأمین گاز هماهنگ شود تا ناترازی از بخشی به بخش دیگر منتقل نشود.

ال‌پی‌جی نیز تنها در قالب زنجیره رسمی تأمین، تجهیزات استاندارد و نظارت ایمنی قابل بررسی است. رهاکردن مصرف‌کننده میان تقاضای موجود و تبدیل‌های غیراستاندارد، جای سیاست‌گذاری را نمی‌گیرد.

خودروهای برقی و هیبریدی هم بخشی از راه‌حل‌اند، نه راه‌حلی فوری و بدون هزینه. قیمت خرید، زیرساخت شارژ، خدمات پس از فروش و ظرفیت تأمین برق باید در برنامه توسعه آن‌ها دیده شود. برقی‌سازی هدفمند ناوگان پرتردد، در صورت فراهم‌بودن زیرساخت، می‌تواند نقطه شروع واقع‌بینانه‌تری از انتظار تغییر سریع همه خودروهای شخصی باشد.

بنابراین، مسئله صرفاً افزودن نام چند سوخت به اسناد نیست. سبد سوخت زمانی معنا دارد که شهروند و فعال اقتصادی بتوانند میان گزینه‌های ایمن، در دسترس و مقرون‌به‌صرفه انتخاب کنند. محدودکردن بنزین بدون ساختن این امکان، الزام به تغییر رفتار بدون فراهم‌کردن ابزار آن است.

مسئولیت دولت کجاست؟

یکی از نکات مهم در اظهارات اخیر رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی به‌صورت هم‌زمان است. اسماعیل سقاب اصفهانی در تشریح برنامه‌های این سازمان گفته است اقدامات دولت در سه محور کاهش مصرف در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی، کاهش هدررفت در زنجیره تولید و توزیع و مقابله با قاچاق حامل‌های انرژی دنبال می‌شود.

همراهی مردم زمانی می‌تواند به یک رفتار پایدار تبدیل شود که در کنار آن، سهم و مسئولیت سایر بخش‌ها نیز مشخص باشد این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد مدیریت ناترازی، صرفاً با کاهش مصرف نهایی محقق نمی‌شود. بخشی از انرژی کشور در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع هدر می‌رود و اصلاح این بخش‌ها به اندازه تغییر رفتار مصرف‌کنندگان اهمیت دارد. بنابراین، اگر دولت از خانوارها و صنایع انتظار کاهش مصرف دارد، باید هم‌زمان درباره میزان کاهش اتلاف در شبکه، اصلاح تجهیزات، افزایش بهره‌وری و مقابله با قاچاق نیز گزارش قابل ارزیابی ارائه کند.

این برنامه‌ها در صورت اجرای مؤثر می‌توانند بخشی از بار مدیریت ناترازی را از دوش مصرف‌کننده نهایی بردارند اما نکته مهم آن است که این سیاست‌ها نباید صرفاً در سطح تفاهم‌نامه و اعلام هدف باقی بمانند. انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان سرمایه‌گذاری، پروژه‌های اجراشده، مقدار صرفه‌جویی واقعی و سهم هر بخش از کاهش هدررفت، امکان ارزیابی عملکرد دولت را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی همچنین تأکید کرده است که ناترازی انرژی طی سال‌های گذشته شکل گرفته و اصلاح ریشه‌ای آن به یک برنامه مستمر سه تا چهار ساله نیاز دارد. او در عین حال گفته است همان‌طور که از مردم درخواست کاهش مصرف می‌شود، دولت نیز باید درباره افزایش تولید، کاهش قاچاق، اصلاح فرآیندهای زنجیره انرژی و دیپلماسی انرژی گزارش ارائه کند.

این اظهارنظر را می‌توان یکی از مبانی اصلی بحث درباره عدالت در سیاست‌گذاری بنزین دانست. همراهی مردم زمانی می‌تواند به یک رفتار پایدار تبدیل شود که در کنار آن، سهم و مسئولیت سایر بخش‌ها نیز مشخص باشد. نمی‌توان از خانوار خواست مصرف خود را کاهش دهد، اما درباره میزان اصلاح مصرف در ناوگان خودرو، کاهش هدررفت در شبکه و تعهد دستگاه‌های اجرایی اطلاعات روشنی ارائه نکرد.

ناترازی امروز، حاصل تصمیم‌های انباشته دیروز

بررسی وضعیت بنزین نشان می‌دهد مسئله تنها به میزان مصرف روزانه یا ظرفیت پالایشگاه‌ها محدود نیست. افزایش تعداد خودروها، پایین‌بودن بهره‌وری بخشی از ناوگان، کندی نوسازی خودروهای فرسوده و کاهش جذابیت استفاده از سوخت‌های جایگزین، همگی در افزایش تقاضا نقش دارند.

افزایش تقاضای بنزین فقط به رفتار مصرف‌کنندگان وابسته نیست؛ ترکیب ناوگان و سرعت جایگزینی خودروهای قدیمی با محصولات کم‌مصرف نیز در آن نقش دارد. وقتی تعداد زیادی خودرو وارد چرخه مصرف می‌شود، اما روند خروج خودروهای فرسوده و ارتقای بهره‌وری متناسب با آن پیش نمی‌رود، فشار بر منابع سوخت افزایش می‌یابد.

تصمیم‌های مرتبط با بنزین به دلیل ارتباط مستقیم با هزینه‌های زندگی، حساسیت اجتماعی بالایی دارند. تغییرات مکرر، ابهام در نحوه اجرا یا انتشار اخبار متناقض درباره سهمیه و قیمت، می‌تواند انتظارات و نگرانی‌هایی ایجاد کند که آثار آن به‌مراتب فراتر از موضوع مصرف سوخت باشد ازسوی دیگر در حوزه حمل‌ونقل عمومی نیز همین مسئله مطرح است. هر اندازه دسترسی مردم به اتوبوس، مترو و شبکه حمل‌ونقل ریلی محدودتر باشد، وابستگی به خودروی شخصی و در نتیجه تقاضای بنزین بیشتر می‌شود. برای شهروندی که ناچار است برای رسیدن به محل کار، درمان یا انجام امور روزمره از خودروی شخصی استفاده کند، توصیه به کاهش سفر زمانی معنا پیدا می‌کند که جایگزین قابل اتکایی نیز در اختیار داشته باشد.

از این منظر، ناترازی بنزین را باید نتیجه مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و تأخیرها در سیاست‌گذاری دانست؛ تصمیم‌هایی که در طول زمان بر ترکیب ناوگان، الگوی سفر، ظرفیت تولید و میزان بهره‌وری اثر گذاشته‌اند. به همین دلیل، اصلاح وضعیت موجود نیز نمی‌تواند تنها با ابزارهای قیمتی یا محدودیت‌های عرضه دنبال شود.

صرفه‌جویی زمانی به یک رفتار عمومی و پایدار تبدیل می‌شود که شهروند احساس کند مسئولیت مدیریت منابع به‌صورت منصفانه میان دولت، تولیدکنندگان، صنایع و مصرف‌کنندگان تقسیم شده است. اگر مصرف‌کننده با محدودیت سهمیه مواجه شود، اما همچنان ناچار به استفاده از خودروی پرمصرف باشد، امکان دسترسی به حمل‌ونقل عمومی مناسب نداشته باشد و جایگزین اقتصادی و در دسترسی نیز برای او فراهم نشود، طبیعی است که اثرگذاری سیاست‌های مدیریت مصرف با محدودیت روبه‌رو شود.

از سوی دیگر، تصمیم‌های مرتبط با بنزین به دلیل ارتباط مستقیم با هزینه‌های زندگی، حساسیت اجتماعی بالایی دارند. تغییرات مکرر، ابهام در نحوه اجرا یا انتشار اخبار متناقض درباره سهمیه و قیمت، می‌تواند انتظارات و نگرانی‌هایی ایجاد کند که آثار آن به‌مراتب فراتر از موضوع مصرف سوخت باشد. تداوم چنین وضعیتی، به‌ویژه اگر با توضیح روشن درباره چرایی تصمیم‌ها و آثار آن‌ها همراه نباشد، ممکن است به کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی منجر شود.

این مسئله به معنای نادیده‌گرفتن ضرورت اصلاح مصرف یا دشواری‌های تأمین بنزین نیست؛ بلکه نشان می‌دهد در موضوعی با این سطح از حساسیت، اقناع عمومی و پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌ها به اندازه ابزارهای اجرایی اهمیت دارد. مردم باید بدانند چرا سیاستی تغییر می‌کند، چه منافعی برای کشور دارد، چه گروه‌هایی از آن تأثیر می‌پذیرند و دولت برای کاهش هزینه‌های احتمالی آن چه تدابیری اندیشیده است.

در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی مسئولانه نیز بخشی از مدیریت انرژی محسوب می‌شود. هر اظهارنظر غیرکارشناسی یا گمانه‌زنی درباره تصمیم‌های نهایی‌نشده می‌تواند فضای تصمیم‌گیری را با ابهام بیشتری مواجه کند. از این رو، تعیین مراجع مشخص برای اعلام سیاست‌های بنزینی، پرهیز از روایت‌های پراکنده و انتشار اطلاعات مستند درباره وضعیت تولید و مصرف، به حفظ آرامش روانی جامعه و افزایش امکان همراهی مردم کمک می‌کند.

مسیر کم‌هزینه‌تر کدام است؟

جمع‌بندی تحولات اخیر نشان می‌دهد دولت با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها در تأمین و توزیع بنزین مواجه است و مدیریت مصرف، مقابله با قاچاق و افزایش تولید را به‌عنوان راهکارهای عبور از این وضعیت دنبال می‌کند. بااین‌حال، موفقیت این سیاست‌ها به میزان توجه به ریشه‌های شکل‌گیری ناترازی وابسته است.

محدودکردن کارت‌های جایگاه، تعریف سهمیه‌های جدید یا تغییر شیوه دسترسی به بنزین ممکن است در کوتاه‌مدت به مدیریت تقاضا کمک کند، اما جایگزین اصلاح سیاست‌های تولید خودرو، نوسازی ناوگان، توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش بهره‌وری انرژی نخواهد شد. همان‌طور که مقابله با قاچاق بدون اشراف اطلاعاتی بر زنجیره تولید و توزیع نمی‌تواند به نتیجه پایدار برسد، مطالبه صرفه‌جویی از مردم نیز بدون فراهم‌کردن ابزارهای کاهش مصرف، راهکاری کامل نخواهد بود.

در این میان، دولت باید در کنار مدیریت فوری عرضه، چند تعهد مشخص را دنبال کند. نخست، تعیین تکلیف برنامه کاهش مصرف خودروهای تولید داخل و الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای واقعی بهره‌وری؛ دوم، تسریع در نوسازی خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی؛ سوم، سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت تولید و اصلاح فرآیندهای پالایش و توزیع؛ چهارم، توسعه سوخت‌های جایگزین و فراهم‌کردن امکان انتخاب برای مصرف‌کنندگان و پنجم، انتشار گزارش‌های منظم از میزان تحقق صرفه‌جویی و عملکرد دستگاه‌های مسئول.

همچنین لازم است سیاست‌های بنزینی با توجه به شرایط متفاوت جغرافیایی و معیشتی مردم طراحی شود. یک نسخه واحد برای شهرهای بزرگ، مناطق مرزی، مناطق روستایی و افرادی که به دلایل شغلی ناچار به پیمایش‌های طولانی هستند، لزوماً کارآمد نخواهد بود. حمایت از گروه‌های دارای نیاز واقعی و پیش‌بینی سازوکار روشن برای رسیدگی به موارد خاص، بخشی از الزامات اجرای منصفانه این سیاست‌هاست.

در نهایت، ناترازی بنزین مسئله‌ای نیست که در یک مقطع زمانی ایجاد شده باشد و طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت با چند تصمیم کوتاه‌مدت نیز برطرف شود. دولت می‌تواند از مردم انتظار همراهی و اصلاح الگوی مصرف داشته باشد، اما این مطالبه زمانی از پشتوانه اجتماعی کافی برخوردار خواهد بود که مردم هم‌زمان آثار اصلاحات را در عملکرد خودروسازان، کیفیت حمل‌ونقل عمومی، مدیریت تولید و توزیع سوخت و کاهش هدررفت منابع مشاهده کنند.

مسئله اصلی این نیست که مردم در مدیریت مصرف بنزین مشارکت نکنند، مسئله این است که چرا باید سهم اصلی هزینه اصلاح ناترازی را مصرف‌کننده‌ای بپردازد که در شکل‌گیری بخش مهمی از این وضعیت نقشی نداشته است؟ مدیریت پایدار انرژی زمانی محقق می‌شود که صرفه‌جویی به یک مسئولیت مشترک تبدیل شود، نه مطالبه‌ای یک‌طرفه از مردم. دولت نیز باید به همان اندازه که از شهروندان انتظار تغییر رفتار دارد، درباره اصلاح تصمیم‌ها و ساختارهایی که مصرف بالا و ناترازی را رقم زده‌اند، پاسخگو باشد.