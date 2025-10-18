کنترل مصرف بنزین بدون شوک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه همشهری نوشت: دولت می‌گوید تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اما قانون برنامه هفتم توسعه که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور بر اجرای آن تأکید دارد، دولت را موظف کرده به‌دنبال اصلاح ناترازی بنزین باشد. هیأت وزیران اخیراً به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌ونقل کشور را تصویب کرده است. این برنامه در راستای اجرای بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده که دولت را مکلف به رفع ناترازی بنزین کرده است. دولت در این مصوبه، اصلاح یارانه بنزین را نه مثل آبان ۹۸( افزایش شوک‌آور قیمت) بلکه مشروط به اجرایی‌شدن مجموعه‌ای از سیاست‌های عمدتاً غیرقیمتی کرده است. دولت در این برنامه جامع، چندین راهبرد یا سیاست برای رفع ناترازی بنزین تصویب کرده که فقط یکی از آنها اصلاح تدریجی قیمت و مابقی موارد، سیاست‌های غیرقیمتی است.



افزایش قیمت گام آخر است

به گزارش همشهری، پس از ۶ سال از حادثه تلخ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، دولت مسعود پزشکیان چاره‌ای جز اصلاح قیمت تدریجی ندارد؛ چراکه پرداخت یارانه سوخت با قیمت تثبیت‌شده وابستگی ایران به واردات بنزین را به اوج رسانده است، اما سوال اینجاست که چگونه می‌شود هم دولت دنبال افزایش قیمت بنزین نباشد و هم بتواند جلوی تشدید کسری بنزین را بگیرد، اما فشاری به مردم وارد نشود؟ متنوع‌کردن سبد سوخت حمل‌ونقل، تولید و واردات خودروهای سنگین، نیمه‌سنگین، سبک و موتورسیکلت‌های کم‌مصرف و برقی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای با خارج‌کردن خودروهای فرسوده و بنزین‌خوار، کاهش آلودگی هوا با توزیع سوخت استاندارد و البته اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی ازجمله محورهای برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی در شبکه حمل‌ونقل کشور است. گام آخر دولت اصلاح قیمت سوخت بنزین و گازوئیل خواهد بود و این قیمت هر سال به میزان نرخ تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران افزایش می‌یابد. اما قبل از برداشتن گام آخر و افزایش قیمت همپای تورم، دولت باید ۷ گام بزرگ بردارد.



گام اول

سی‌ان‌جی به جای بنزین

۱. افزایش تعداد خودروهای دوگانه‌سوز

۲. افزایش زیرساخت و جایگاه‌های سی‌ان‌جی

۳. اصلاح فاصله قیمت بین سی‌ان‌جی و بنزین



گام دوم

اسقاط حداکثری وسایل نقلیه فرسوده

۱. از رده خارج کردن وسایل نقلیه عمومی و موتورسیکلت‌های فرسوده

۲. محدودیت تردد وسایل نقلیه فرسوده در کلانشهرها

۳. کاهش سهمیه سوخت خودروهای فرسوده

۴. واردات خودرو به شرط اسقاط خودروهای فرسوده

۵. تولید و جایگزینی خودروهای دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی



گام سوم

توسعه حمل‌ونقل ریلی

۱. گسترش حمل‌ونقل ریلی بار و مسافر

۲. توسعه مترو در تهران و ۸ کلانشهر دیگر

۳. نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی مسافری

۴. توسعه قطارهای حومه و ریل‌باس



گام چهارم

سهمیه سوخت هدفمند برای حمل‌ونقل عمومی

۱. اختصاص بنزین و گازوئیل به حمل‌ونقل عمومی با سنجش عملکرد معاینه فنی

۲. اصلاح روش تردد ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر

۳. کنترل رفت‌وآمد خودروهای باری با دوربین

۴. فروش سوخت یارانه‌ای به ناوگان به شکل اعتبار ریالی

۵. مدیریت جابه‌جایی بار درون و برون‌شهری



گام پنجم

تشویق استفاده از حمل‌ونقل با سوخت پاک

۱. کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، برقی و گازسوز

۲. وضع عوارض بر تولید و واردات خودروهای پرمصرف

۳. گرفتن عوارض بیشتر از تردد وسایل‌نقلیه پرمصرف و آلاینده

۴. اصلاح شکاف قیمت بنزین، برق و سی‌ان‌جی

۵. افزایش تعداد مصرف‌کنندگان سی‌ان‌جی به جای بنزین

۶. جلوگیری از شماره‌گذاری خودروهای غیراستاندارد

۷. کاهش سهمیه بنزین و گازوئیل خودروهای پرمصرف و آلاینده



گام ششم

تغییر روش سهمیه بندی سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی

۱. شناسنامه‌دار شدن سوختگیری وسایل نقلیه شخصی

۲. تعیین سقف مشخص سهمیه سوخت خودروهای شخصی

۳. افزایش قیمت بنزین آزاد و بالاتر از سقف سهمیه



گام هفتم

تغییر سبد خودروهای تولیدی و وارداتی

۱. اجرای استاندارد ملی برچسب سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها - ۲. حذف سهمیه سوخت وسایل نقلیه پرمصرف- ۳. حذف سهمیه سوخت موتورسیکلت‌های کاربراتوری ۴. صدور مجوز واردات خودرو با گواهی اسقاط