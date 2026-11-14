به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان ، دستگیری سارق یا سارقان در دستورکار ویژه پلیس شهرستان قرار گرفت .

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان افزود : ماموران با بررسی های دقیق و تلاش شبانه روزی ، سارقین را شناسایی و با هماهنگی قضایی سارقین را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی اظهار کرد: متهمین در بازجویی های به عمل آمده، به ۱۱ فقره سرقت اماکن خصوصی و سایر سرقتها اعتراف و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگان در پایان تصریح کرد: اجرای طرح مبارزه با سرقت به صورت متناوب با تمام توان جهت برقراری امنیت پایدار در سطح شهرستان ادامه خواهد یافت و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک امنیتی، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.