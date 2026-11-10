به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان کنگان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام بررسی‌های دقیق و تلاش شبانه‌روزی، موفق به شناسایی سارقان شدند و با هماهنگی مقام قضایی، آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کنگان با اشاره به اعتراف متهمان در جریان بازجویی‌ها بیان کرد: این افراد به ۱۱ فقره سرقت از اماکن خصوصی و سایر سرقت‌ها اعتراف کرده‌اند.

حبیبی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با سرقت گفت: اجرای طرح‌های مبارزه با سرقت با هدف تأمین امنیت پایدار در سطح شهرستان کنگان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.