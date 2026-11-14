به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «چشم‌بادومی» با عنوان بین‌المللی «K-Popper» به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب، در ایتالیا جایزه گرفت و به زودی در هند نیز با فیلم‌هایی از کشورهای مختلف به رقابت می‌پردازد.

«چشم بادومی» پنجشنبه‌ شب گذشته جایزه بهترین فیلم بلند هفتمین دوره جشنواره فیلم نوستالژی (فیلم‌های ایرانی در ایتالیا) را کسب کرد. این فیلم همچنین در ادامه حضورهای بین‌المللی خود، به جشنواره بین‌المللی فیلم جیپور (JIFF) در کشور هند راه یافته است.

«چشم‌بادومی» پیش از این در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر، نامزد سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلم اول و بهترین کارگردان اول بود. این اثر در عرصه بین‌المللی نیز علاوه بر نمایش در رویدادهایی نظیر جشنواره شب‌های سیاه تالین (استونی) و بخش یونسکو جشنواره گوا (هند)، جوایزی از جمله سه جایزه اصلی بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن و جایزه نتپک (NETPAC) از جشنواره کازان، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره اوراسیا (قزاقستان) و جایزه بهترین فیلم بلند از نهمین جشنواره سینمای خلاق اوراسیا (لندن) را به دست آورده است.

این فیلم روایتگر داستان مائده دختر ۱۶‌ساله شیرازی است که تصمیم می‌گیرد برای رسیدن به رویای خود راهی سئول شود.

پخش جهانی «چشم‌بادومی» بر عهده موسسه هنر هفتم و پخش سینمایی داخلی آن نیز با شهر فرنگ است.

ساره بیات، ستایش دهقان، مهدی هاشمی، علی باقری و بامعرفی حسین رامه و بازیگر خردسال ماهور صادق علی بازیگران این فیلم هستند.



عکس از مژگان اصفهانیان است.