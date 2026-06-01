«چشم بادومی» بهترین فیلم جشنواره لندنی شد؛ حضور در زنگبار و بوسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم سینمایی «چشمبادومی» با عنوانِ بینالمللی «K-Popper» به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیهکنندگی سجاد نصرالهینسب، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم بلند از نهمین دوره جشنواره سینمای خلاق اوراسیا (ECG) در لندن شد.
«چشم بادومی» که پیشتر در هفدهمین جشنواره فیلم بنگلور هند (BIFFES) به نمایش درآمده بود، اکنون برای حضور در ۲ رویداد مهم دیگر انتخاب شده است. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم زنگبار (ZIFF) در تانزانیا (۳ تا ۷ تیر ۱۴۰۵) و بیست و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان بوسان (BIKY) در کره جنوبی (۱۷ تا ۲۳ تیر ۱۴۰۵) به عنوان یکی از فیلمهای بخش مسابقه، روی پرده میرود.
این اثر پیش از این در رویدادهایی مانند جشنواره بینالمللی فیلم کازان، جوایز بهترین کارگردانی، جایزه ویژه نتپک(NETPAC)، بهترین بازیگر زن را دریافت کرده بود. همچنین جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره فیلم اوراسیا در قزاقستان نیز یکی دیگر از جوایز بینالمللی این فیلم بوده است.
«چشم بادومی» روایتگر پرماجرای مائده، دختر ۱۶ ساله شیرازی است که با رویای پیوستن به دنیای کیپاپ، مسیری متفاوت را به سوی سئول در پیش میگیرد.
پخش جهانی «چشم بادومی» برعهده موسسه هنر هفتم و پخش سینمایی داخلی آن با شهر فرنگ بوده است. ساره بیات، ستایش دهقان، مهدی هاشمی، علی باقری و بامعرفی حسین رامه و بازیگر خردسال ماهور صادق علی بازیگران این فیلم هستند.
