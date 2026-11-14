به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای بیست و چهارمین دوره جایزه قلم زرین اعلام شدند.

اسامی این نامزدها بدین شرح است:

نامزدهای بخش شعر بزرگسال:

«ماییم و دلی... » سروده میرهاشم میری از انتشارات سوره مهر

«عشق در محاصره» سروده سروده مهدی مردانی از انتشارات کجاوه سخن

«سوگنامه باد» سروده فاطمه بیرانوند از انتشارات بامداد نو

«وقتی که خدا رفیق آدم باشد» سروده حسین عبدی از انتشارات سوره مهر

«دیگر با آب حرف نمی‌زنم» سروده علیرضا شکرریز از انتشارات شاعران پارسی زبان

«عهد» سروده عباس همتی از انتشارات شهرستان ادب

نامزدهای بخش داستان و رمان بزرگسال:

«راز باران» نوشته معصومه عیوضی از انتشارات به‌نشر

«بغض کهنه برنو» نوشته زهرا علیدوستی از انتشارات صاد

«آواز پر طرقه» نوشته نازنین جاوید سخن از انتشارات مهرستان

«ضاحیه» نوشته علیرضا ساکی از نشر معارف

«گاو ماهی» نوشته محمدرضا آریان‌فر از انتشارات به‌نشر

«خواب لیلی» نوشته محدثه اصلانی از انتشارات جمکران

نامزدهای بخش شعر کودک و نوجوان:

«خودم را کشف کردم» سروده منیره هاشمی از انتشارات سوره مهر

«هتل سیب» سروده زهرا شفیعی ینگابادی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«از این دست» سروده سید حبیب نظاری از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«گنبد پر از آفتاب می‌شد» سروده سید سعید هاشمی از انتشارات به‌نشر

«شهدم عسل شد» سروده زهرا عراقی از انتشارات به‌نشر

نامزدهای بخش داستان کودک و نوجوان:

«پسر سایه‌ها» نوشته سجاد خالقی از انتشارات مهرستان

«زندان عادل آباد» نوشته اکبر صحرایی از انتشارات به‌نشر

«سفر یک شورشی» نوشته راضیه باباییاز انتشارات مهرستان

«راهنمای دوختن زمین به آسمان» نوشته زهرا زرگر از انتشارات به‌نشر

«کلاه سفید» نوشته ملیحه ذوالفقاریان از انتشارات کتاب زیتون

«من مامان خوبی هستم» نوشته افسانه گرمارودی از انتشارات سوره مهر

نامزدهای بخش نقد و پژوهش ادبی:

«دشمن شناسی در ادبیات داستانی دفاع مقدس» نویسنده احمد شاکری از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

«اسلوب نیما و مسئله نحو؛ پژوهشی در زبان شعر نیما یوشیج» نویسنده راحله کمالی از انتشارات علمی

«تحلیل تطبیقی داستان‌های دینی در شعر فارسی» نویسنده زهرا سادات موسوی از انتشارات نگارتابان

«این خانه جان دارد باید بیدارش کنی» نویسنده الهام میاحی از انتشارات لوگوس

«مادی‌گرایی در اشعار نیمایی» نویسنده دکتر محمد جواد صادقی نقدعلی از انتشارات متخصصان

آیین اختتامیه بیست‌وچهارمین دوره جشنواره قلم زرین، همزمان با روز ملی قلم با هدف پاسداشت آفرینندگان آثار ارزشمند ادبی، ارج نهادن به تلاش نویسندگان و پژوهشگران و معرفی آثار برگزیده سال در بخش‌های پژوهش و نقد ادبی، شعر بزرگسال، داستان بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و داستان کودک و نوجوان روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ برگزار خواهد شد.