به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه بیست‌وچهارمین دوره جشنواره قلم زرین، با هدف پاسداشت آفرینندگان آثار ارزشمند ادبی، ارج نهادن به تلاش نویسندگان و پژوهشگران و معرفی آثار برگزیده سال در سه حوزه شعر، رمان و پژوهش ادبی، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

در این مراسم، برگزیدگان بیست‌وچهارمین دوره جشنواره قلم زرین معرفی و از آثار شاخص و ارزشمند ادبی سال تقدیر به عمل خواهد آمد.

زمان برگزاری این رویداد روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ می‌باشد.

علاقمندان جهت حضور می‌توانند به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، سالن سرای اهل قلم مراجعه فرمایند.