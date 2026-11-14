به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمدپور از برگزاری نخستین نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان در سال ۱۴۰۵ با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، عملیاتی‌سازی سامانه پایش قانون هوای پاک و بررسی تدابیر پیشگیرانه برای مدیریت آلودگی هوا در فصل سرد سال خبر داد.

وی با اشاره به الزامات قانونی مندرج در قانون هوای پاک و ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: با توجه به انتخاب استان البرز به‌عنوان استان پایلوت کشور برای استقرار و راه‌اندازی سامانه پایش قانون هوای پاک، ایجاد سازوکار منسجم برای رصد و ارزیابی میزان اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سامانه پایش قانون هوای پاک عملیاتی می‌شود

وی افزود: عملیاتی‌سازی این سامانه، علاوه بر فراهم کردن امکان نظارت دقیق‌تر بر روند اجرای مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی، زمینه شناسایی نقاط ضعف، پیگیری تعهدات و ارتقای پاسخگویی در حوزه مدیریت کیفیت هوا را فراهم می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در آستانه فصل سرد سال تصریح کرد: مدیریت آلودگی هوا نیازمند برنامه‌ریزی هماهنگ، اقدامات به‌موقع و مشارکت مؤثر تمامی دستگاه‌های مسئول است و بررسی وضعیت کیفی هوای استان و میزان پیشرفت اقدامات اجرایی باید با جدیت دنبال شود.

بررسی وضعیت سه‌ساله کیفیت هوای البرز

محمدپور از برگزاری نخستین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان در سال ۱۴۰۵ به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ساعت ۹ صبح خبر داد و گفت: در این نشست، وضعیت کیفی هوای استان طی سه سال اخیر، میزان تحقق محورهای اصلی قانون هوای پاک و سازوکار عملیاتی‌سازی سامانه پایش این قانون ارائه و بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: ارائه گزارش شهرداری کرج درباره اقدامات انجام‌شده در اجرای بندهای ۷ و ۹ مصوبات دومین کارگروه کاهش آلودگی هوا در سال ۱۴۰۴، گزارش معاونت حمل‌ونقل و ترافیک و پلیس راهور استان درباره بند ۱۲ مصوبات و همچنین تشریح برنامه شرکت گاز استان برای تأمین سوخت مورد نیاز صنایع، به‌ویژه در فصل زمستان، از دیگر محورهای این نشست خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز خاطرنشان کرد: جمع‌بندی مباحث و قرائت مصوبات با هدف تعیین تکالیف دستگاه‌ها و پیگیری اجرای تصمیمات، بخش پایانی این نشست را تشکیل می‌دهد.