به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهبرینژاد، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به شناسایی انشعابهای غیرمجاز آب در فضای سبز شهرداری قرچک در نیمه دوم آبانماه امسال گفت: این دو رشته انشعاب غیرمجاز با بازرسی و رصد دقیق تیمهای عملیاتی و اکیپ تخلفات امور شناسایی شدند و پس از انجام اقدامات لازم، قطع گردیدند.
تهران- مدیر آبفای قرچک از شناسایی و قطع دو رشته انشعاب غیرمجاز در بخش فضای سبز شهرداری این شهر که سبب هدر رفت حجم زیادی از آب شرب شبکه توزیع در آبیاری فضای سبز میشدند، خبر داد.
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