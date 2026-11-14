به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهبری‌نژاد، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز آب در فضای سبز شهرداری قرچک در نیمه دوم آبان‌ماه امسال گفت: این دو رشته انشعاب غیرمجاز با بازرسی و رصد دقیق تیم‌های عملیاتی و اکیپ تخلفات امور شناسایی شدند و پس از انجام اقدامات لازم، قطع گردیدند.