به گزارش خبرگزاری مهر، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۴۷ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۵۹ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم است.

در این شرایط جوی مبتلایان به بیماری قلبی یا ریوی ، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند. افراد دیگر باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران ۱۳ روز پاک، ۱۹۱ روز قابل قبول، ۳۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز ناسالم بوده است.