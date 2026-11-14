به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدپور مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر امروز، حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۲۵ محور بیرجند ـ قاین، محدوده گردنه ثمن‌شاهی، به نیروهای امدادی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های امداد و نجات پایگاه مهیاباد و واکنش سریع هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با اشاره به تعداد مصدومان این حادثه گفت: در این واژگونی ۱۵ نفر مصدوم شدند که پنج نفر با آمبولانس هلال‌احمر و ۱۰ نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.