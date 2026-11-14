به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، میگوئل دیاز کانل رئیس‌ جمهور کوبا امروز شنبه با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی که به گفته وی تشویق‌ کننده حمله به این جزیره است، تأکید کرد که هاوانا در حال آماده‌سازی خود برای دفع هرگونه تجاوز نظامی خارجی است.

دیاز کانل با تأکید بر اینکه کوبا کشوری صلح‌جو است و هیچ‌ گونه تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب نمی‌شود، گفت: ما مصمم هستیم که هرگونه تلاش برای انجام تجاوز نظامی خارجی علیه کشورمان را با قدرت دفع کنیم.

این در حالیست که روز پنج‌شنبه پیش، هیو هویت، مجری رادیویی، از ترامپ پرسید که آیا او برای آزادسازی کوبا، مداخله نظامی را مد نظر دارد یا خیر. ترامپ در پاسخ ادعا کرد: می‌خواهم پیش از پایان دوران ریاستم، تکلیف کوبا را روشن کنم!