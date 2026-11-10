به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، میگوئل دیاز کانل رئیس‌ جمهور کوبا امروز سه شنبه اعلام کرد: آینده کوبا هرگز در واشنگتن تعیین نخواهد شد.

وی یادآور شد که این واقعیت در اول ژانویه ۱۹۵۹ به وضوح مشخص شد و فارغ از هرگونه طرح ایالات متحده برای به زانو درآوردن این جزیره، تغییری نخواهد کرد.

رئیس‌ جمهور کوبا امتناع از پذیرش مسئولیت «مجازات دسته‌جمعی» تحمیل‌شده بر مردم کوبا (که از طریق محاصره جنایت‌کارانه سوخت و آزار و تعقیب بی‌وقفه هر آنچه به توسعه و رفاه مادی این کشور کمک می‌کند، اعمال شده است)، را رویکردی منحرفانه و نادرست توصیف کرد.

میگوئل دیاز کانل افزود: دروغ‌هایی که برای توجیه نسل‌کشی در برابر مردم آمریکا و جهانیان به کار می‌روند، روزبه‌روز مضحک‌تر می‌شوند و افراد کمتری آن‌ها را باور می‌کنند.

وی بار دیگر تأکید کرد که کوبا به مبارزه برای حقیقت و عدالت ادامه خواهد داد و اظهار داشت که هاوانا هرگز تهدیدی محسوب نمی‌شود، بلکه این «محاصره» است که تهدید به شمار می‌آید.