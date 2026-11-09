به گزارش خبرگزاری مهر، ارنستو سوپرون گوسمان، نماینده دائم کوبا در سازمان ملل متحد در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد این کشور خود را برای حمله احتمالی آمریکا آماده می‌کند.

وی افزود: کوبا خواهان گفت‌وگو با آمریکا بر پایه احترام متقابل است اما در عین حال، خود را برای مواجهه با همه سناریوها آماده کرده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی ماه‌های گذشته تهدیدهایی علیه کوبا مطرح کرده است. ترامپ پیش‌تر گفته بود ممکن است آمریکا به شکلی در این کشور مداخله کند و در مقطعی نیز کوبا را هدف بعدی واشنگتن توصیف کرده بود.

شبکه خبری سی‌بی‌اس در گزارشی در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۴ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد ارتش آمریکا در حال بررسی نیازهای احتمالی فرماندهی جنوبی این کشور به نیروهای پشتیبانی، پزشکی و پلیس نظامی بوده است. به گزارش این شبکه، مقام‌های آمریکایی این برنامه‌ریزی را با حمله به کوبا مرتبط دانسته‌اند. با این حال، در سند مورد بررسی سی‌بی‌اس نامی از کوبا برده نشده و نشانه‌ای نیز از صدور دستور اعزام نیرو وجود نداشته است.

تنش میان واشنگتن و هاوانا در ماه‌های اخیر، در پی تشدید تحریم‌های آمریکا و اظهارات تهدیدآمیز مقام‌های آمریکایی افزایش یافته است. مقام‌های کوبایی ضمن اعلام آمادگی برای گفت‌وگو با واشنگتن، تأکید کرده‌اند که حاکمیت و ساختار سیاسی این کشور موضوع مذاکره نخواهد بود. در مقابل، مقام‌های آمریکایی از ادامه فشار بر دولت کوبا و بررسی گزینه‌های مختلف سخن گفته‌اند.