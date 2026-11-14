به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی عصر شنبه در نشست مشترک با استاندار بوشهر، مسئولان بانکی و مدیران دستگاه‌های اجرایی با اشاره به آغاز فصل کشت محصولات کشاورزی اظهار کرد: کشاورزان استان در شرایط فعلی با کمبود جدی نقدینگی و مشکلاتی در تأمین بذر مواجه هستند و لازم است بانک‌های عامل با تزریق فوری سرمایه در گردش، زمینه تداوم فعالیت و آغاز به‌موقع کشت را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی سهمیه تسهیلات سرمایه در گردش استان افزود: هرگونه تأخیر در تأمین منابع مالی می‌تواند برنامه کشت پاییزه را با اختلال مواجه کرده و پیامدهای آن امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرونده‌های متقاضیان دریافت تسهیلات که در صف انتظار بانک‌ها قرار دارند باید با سرعت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف شوند تا منابع مالی در زمان مناسب به دست کشاورزان برسد.

ضرورت پرداخت خسارت سیل به کشاورزان

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود به خسارت‌های ناشی از سیلاب به اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و تصویب موضوع در ستاد مدیریت بحران، خسارت کشاورزان آسیب‌دیده از سیل تاکنون پرداخت نشده است.

وی جبران این خسارت‌ها را برای تداوم فعالیت تولیدی کشاورزان ضروری دانست و خواستار تسریع در روند پرداخت مطالبات و حمایت از بهره‌برداران خسارت‌دیده شد.

افزایش قیمت خرما با تغییر سیاست خرید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تجربه تغییر سازوکار خرید خرما در استان بوشهر بیان کرد: کنار گذاشتن روند ناکارآمد خرید تضمینی و حرکت به سمت خرید توافقی همراه با حمایت بانکی از خریداران، نتایج مثبتی برای نخل‌داران به همراه داشته است.

زارعی افزود: در نتیجه این تغییر رویکرد، قیمت هر کیلوگرم خرما که پیش‌تر حدود ۲۷ هزار تومان بود، به بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان رسید و در شرایط فعلی نیز به حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این روند موجب بهره‌مندی مستقیم نخل‌داران از منافع افزایش قیمت شده است، خواستار تأمین به‌موقع تسهیلات برای فعالان حوزه خرید و تجارت خرما در شهرستان‌های دشتستان و تنگستان شد تا این سیاست حمایتی استمرار پیدا کند.

پیگیری بیمه صیادان و حمایت از مرغداران

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس در ادامه به مطالبات جامعه صیادی اشاره کرد و گفت: با وجود پیش‌بینی تکالیف قانونی، پوشش بیمه‌ای شناورهای صیادی در برابر حوادثی مانند غرق‌شدگی و آتش‌سوزی هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.

وی خواستار ورود جدی صندوق بیمه برای رفع این مشکل و فراهم کردن پوشش حمایتی مناسب برای شناورهای صیادی شد.

زارعی همچنین تمدید سامانه‌ها و بسته‌های حمایتی تسهیلاتی مرغداران به مدت یک سال دیگر را ضروری دانست و تأکید کرد: تداوم این حمایت‌ها برای حفظ پایداری تولید گوشت مرغ و جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت واحدهای مرغداری استان اهمیت دارد.

وی در پایان بر ضرورت رفع موانع واردات تجهیزات زیربنایی از جمله ژنراتورهای صنعتی تأکید کرد و گفت: تأمین این تجهیزات برای تقویت زیرساخت‌های مزارع کشاورزی و حوضچه‌های پرورش میگو در استان بوشهر ضروری است و باید موانع موجود در این زمینه برطرف شود.