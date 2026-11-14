هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اخیراً ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار نقدی از سازمان برنامه و بودجه برای پروژه راه آهن جوین- اسفراین جذب و پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین ۱۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۵۶ از طریق یکی از بانک‌های عامل در حال پیگیری است و مراحل نهایی دریافت آن در حال انجام است.

نماینده مردم شهرستان‌های اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم این اعتبارات زمینه اتصال مسیر راه‌آهن به ایستگاه نقاب را فراهم کند تا پس از آن بتوانیم وارد مرحله بعدی پروژه و فراهم‌سازی بستر ریل‌گذاری شویم.

قوامی با اشاره به روند اجرای پروژه راه‌آهن جوین ـ اسفراین گفت: این پروژه که در دوره گذشته متوقف شده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده مجدداً فعال شده و عملیات اجرایی آن ادامه دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر تجهیزات مورد نیاز برای ساخت تونل اصلی راه‌آهن در مسیر جوین و زورآباد مستقر شده و نقشه‌برداران نیز در مسیر پروژه فعالیت می‌کنند.

قوامی با اشاره به مشکلات پیش‌روی اجرای طرح، از جمله محدودیت‌های اعتباری دولت و وجود معارضان ملکی، خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به کشاورزان و معارضان نیز برطرف شده و پیمانکار در حال اجرای عملیات تونل اصلی این پروژه است.