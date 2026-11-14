به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تکثیر میگوی آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اظهار کرد: این مرکز از زیرساخت‌های مهم صنعت تکثیر میگو در استان است که در جریان حملات دشمن خسارت‌های جدی به تأسیسات و تجهیزات آن وارد شد.

وی افزود: با وجود آسیب‌های وارده، تلاش سرمایه‌گذار و کارکنان این مجموعه مانع توقف چرخه تولید شد و فعالیت تکثیر لارو میگو در سال جاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود ادامه یافت.

ضرورت بازسازی زیرساخت‌های تکثیر میگو

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت مراکز تکثیر در زنجیره تولید میگوی پرورشی تصریح کرد: تأمین لارو سالم و باکیفیت نخستین حلقه و یکی از مهم‌ترین الزامات موفقیت مزارع پرورش میگو است و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده این مرکز می‌تواند ظرفیت تولید و پشتیبانی از مزارع پرورشی استان را افزایش دهد.

امینی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران خسارت‌دیده خاطرنشان کرد: حضور مدیرعامل بانک و مسئولان اقتصادی و اجرایی استان در این بازدید، زمینه مناسبی برای بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی، حمایت اعتباری و تسریع در بازسازی این مجموعه فراهم کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری نظام بانکی و دستگاه‌های مسئول، منابع مورد نیاز برای احیای زیرساخت‌ها تأمین و این مرکز به ظرفیت کامل تولید بازگردد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر در پایان تأکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، استمرار تولید و صیانت از اشتغال فعالان صنعت آبزی‌پروری از اولویت‌های شیلات استان در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور است.