سرهنگ سلیمان‌نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح آبرسانی در روستای گنگرج‌کلا شهرستان آمل خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب شرب و بهبود وضعیت آبرسانی به ساکنان منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در این طرح افزود: تاکنون ۳.۵ کیلومتر خط انتقال آب و ۲ کیلومتر شبکه توزیع اجرا شده و همچنین چهار مخزن ذخیره آب با ظرفیت مجموع ۶۴۰ مترمکعب احداث شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی مازندران با اشاره به نقش این طرح در تقویت شبکه آبرسانی منطقه تصریح کرد: با تکمیل مراحل اجرایی و بهره‌برداری از پروژه، امکان تأمین و توزیع پایدار آب شرب برای اهالی روستای گنگرج‌کلا فراهم خواهد شد.

سرهنگ سلیمان‌نژاد ادامه داد: این طرح با همکاری سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و شرکت آب و فاضلاب استان مازندران و در چارچوب فعالیت‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی(ع) در حال اجراست.