اجرای ۳۰۰۰ پروژه عمرانی؛ مازندران معین بازسازی اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سلیماننژاد در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا باراشاره به فعالیتهای بسیج سازندگی اظهار داشت: بسیج سازندگی با بهرهمندی از ظرفیت دستگاههای اجرایی در قالب دولت، پروژههای مختلف عمرانی و زیرساختی را تقدیم مردم شریف و ولایتمدار استان میکند.
وی افزود: در سال قبل، تقریباً ۳۰۰۰ پروژه در قالبهای بزرگ و کوچک تقدیم مردم شد که بخشی به اتمام رسید و بخشی ادامه دارد و این پروژهها شامل حوزههای عمرانی و زیرساختی، راههای دسترسی روستایی و بینمزارع، آبرسانی (شامل احداث مخازن آب شرب، خطوط انتقال، شبکههای داخلی و برق) با مشارکت شرکت آبفا، حوزه کشاورزی (انتقال و ذخیره آب)، مخابرات (فیبر نوری و اجرای سایتهای مخابراتی)، لایروبی و ساماندهی رودخانهها، احداث دیوارههای حفاظتی و پلهای روستایی، و همچنین ابنیههای بزرگ و کوچک مانند ساخت مدرسه، ورزشگاه، ساماندهی قبور مطهر شهدا و مراکز بازپروری است.
پیشرفت ۴۰ درصدی ورزشگاه جویبار
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران تصریح کرد: پروژه زبالهسوز ساری در حوزه ابنیه توسط بسیج سازندگی تحویل گرفته شده و تکمیل شده است و امروز از نظر کارکردی، ابنیه آن هیچ مشکلی برای شروع پروژه ندارد. همچنین ساخت ورزشگاه ۵۰۰۰ نفری جویبار به عنوان یک ورزشگاه ملی حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم در بازه زمانی مشخص آن را تکمیل و تقدیم مردم کنیم.
سرهنگ سلیماننژاد در ادامه به حوزه مسکن محرومان و مددجویان اشاره کرد و گفت: در این حوزه با کمیته امداد، بنیاد مسکن و بهزیستی همکاری میکنیم و ساخت و مرمت خانههای مددجویان را بر عهده داریم. حوزه آبخیزداری و منابع طبیعی در دو منطقه ساری و نوشهر شامل پروژههای سرشاخهکاری و کنترذل سیلاب برای جلوگیری از حوادث طبیعی است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات اجتماعی، اقداماتی همچون اهدای جهیزیه و لوازم ضروری منزل، نوشتافزار، بستههای کمک آموزشی، سبدهای معیشتی، توزیع غذای گرم، آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و تهیه البسه به اقشار کمبرخوردار انجام میشود. اما اصل و اساس بسیج سازندگی، حرکتهای جهادی است و ما بسترساز اعزام گروههای جهادی به ۱۲ شهرستان کمتر برخوردار استان مازندران و همچنین به استان اصفهان هستیم.
سرهنگ سلیماننژاد در پایان با اشاره به کمک به آسیبدیدگان جنگ در استان اصفهان گفت: متأسفانه منازلی که در جنگ آسیب دیدهاند، نیاز به مرمت و بازسازی دارند و استان مازندران معین استان اصفهان شده است و ما به صورت روزانه گروههای جهادی به این مناطق اعزام میکنیم.
