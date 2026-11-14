به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه رئیس اداره بهزیستی شهرستان ملارد با حضور سیداصغر تقوی، فرماندار ملارد، و نادر زیدی، مدیر حراست اداره کل بهزیستی استان تهران، در فرمانداری ملارد برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های محمدی در دوران مسئولیت، حکم انتصاب داوود فهیم‌راد به‌عنوان رئیس جدید اداره بهزیستی ملارد به وی ابلاغ شد.

انتصاب رئیس جدید اداره بهزیستی ملارد در راستای تداوم فعالیت‌های این مجموعه در حوزه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ارائه خدمات اجتماعی و پیگیری مسائل جامعه هدف این سازمان صورت گرفته است.