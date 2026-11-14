عباس زارع رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات شهروندان در حمایت از حیات وحش اظهار کرد: در اقدامی ارزشمند، دوستداران طبیعت در شهرستان‌های بابلسر و چالوس دو قطعه پرنده کاکایی را به ادارات محیط زیست تحویل دادند.

وی افزود: یکی از این پرندگان به دلیل مشکلات جسمی نیازمند مراقبت‌های تخصصی است و در حال حاضر تحت درمان و مراقبت تیم نجات حیات وحش استان قرار دارد تا پس از بهبودی کامل و تأیید کارشناسان، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شود.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران با قدردانی از احساس مسئولیت شهروندان در قبال حیات وحش، مشارکت مردم را یکی از عوامل مهم در حفاظت از گونه‌های جانوری دانست و از دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده پرندگان آسیب‌دیده یا حیات وحش نیازمند کمک، موضوع را به ادارات محیط زیست اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: تحویل گونه‌های آسیب‌دیده به کارشناسان محیط زیست، نقش مهمی در درمان اصولی و بازگشت ایمن آنها به طبیعت دارد.