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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

تخریب تله ۵۰۰ متری صید هوبره در امیدیه

تخریب تله ۵۰۰ متری صید هوبره در امیدیه

اهواز - رئیس اداره حفاظت محیط زیست امیدیه اعلام کرد: یک رشته تله غیرمجاز صید هوبره به طول ۵۰۰ متر در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط زیست شناسایی و امحا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب گوبالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در گشت و کنترل میدانی مأموران یگان حفاظت محیط زیست، این رشته تله غیرمجاز ویژه صید هوبره شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی تله، نسبت به جمع‌آوری، تخریب و امحای آن اقدام کردند تا از به دام افتادن پرندگان وحشی و آسیب به حیات‌وحش منطقه جلوگیری شود.

گوبالی‌زاده با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش بیان کرد: هوبره از پرندگان نیازمند حفاظت است و استفاده از تله‌های غیرمجاز، علاوه بر تهدید این گونه، سایر پرندگان وحشی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست امیدیه تأکید کرد: گشت‌ها و پایش‌های حفاظتی با هدف مقابله با شکار و صید غیرمجاز و صیانت از تنوع زیستی منطقه ادامه دارد.

وی از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده شکار غیرمجاز یا تله‌های غیرقانونی صید، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه اطلاع دهند.

کد مطلب 6987768

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