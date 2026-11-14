به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، شب شنبه در آیین افتتاح سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد با اشاره به خاطرات دوران کودکی خود و علاقه به مطالعه اظهار کرد: از دوران کودکی به کتابخوانی علاقه داشتم و در آن زمان، با وجود نبود امکانات و کتابخانه‌های امروزی، برای امانت گرفتن کتاب به یکی از مراکز کتاب در محله جوی هرهر مراجعه می‌کردیم.

وی با بیان اینکه در دوران دبستان هفته‌ای دو بار برای گرفتن کتاب مراجعه می‌کردیم، افزود: با اشتیاق کتاب می‌گرفتیم، مطالعه می‌کردیم و دوباره برای پس دادن کتاب و دریافت کتاب جدید می‌رفتیم؛ این علاقه به مطالعه از همان سال‌های کودکی در ما شکل گرفته بود.

بابایی با اشاره به محدودیت‌های دوران جنگ و دشواری دسترسی به کتاب و نوشت‌افزار تصریح کرد: در روزهای نخست اسارت حتی برای نوشتن و یادداشت‌برداری با کمبود کاغذ مواجه بودیم و با امکانات بسیار محدود، از تکه‌کاغذها و بسته‌بندی‌های در دسترس برای نوشتن استفاده می‌کردیم؛ امروز امکانات گسترده‌ای در اختیار نسل جدید قرار دارد که باید قدر این نعمت را بدانند.

استاندار یزد با تأکید بر ارزش و جایگاه کتاب در زندگی انسان ادامه داد: من در عمر خود گوهری گران‌بهاتر از کتاب ندیده‌ام؛ البته ارزشمندترین کتاب‌ها، کتاب‌های آسمانی و وحیانی هستند که در صدر آن‌ها قرآن کریم و پس از آن نهج‌البلاغه قرار دارد.

وی افزود: هر آنچه انسان برای هدایت و شناخت مسیر زندگی نیاز دارد، در قرآن کریم و نهج‌البلاغه وجود دارد و در کنار این منابع ارزشمند، کتاب‌های دیگر نیز هرکدام دنیایی از نور و آگاهی را به ذهن انسان می‌بخشند و تاریکی جهل و نادانی را روشن می‌کنند.

بابایی با اشاره به اهمیت علم و آگاهی در آموزه‌های دینی اظهار کرد: بسیاری از تاریکی‌ها و مشکلات ناشی از جهل و نادانی است و خداوند ابزارهای کسب آگاهی از جمله گوش، چشم و قلب را در اختیار انسان قرار داده است؛ بنابراین انسان در برابر این نعمت‌ها مسئولیت دارد و باید برای کسب علم و شناخت تلاش کند.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری و اقدام در هر زمینه‌ای نیازمند آگاهی است، افزود: انسان نباید بدون علم و شناخت وارد مسیری شود و ابتدا باید آگاهی لازم را به دست آورد؛ یکی از مهم‌ترین بسترهای کسب علم و آگاهی نیز کتاب و مطالعه است.

استاندار یزد با اشاره به جایگاه اندیشه در رشد و تعالی انسان، با یادآوری سخنی از مولوی بیان کرد: انسان به اندیشه خود شناخته می‌شود و باید برای پرورش فکر و اندیشه وقت بگذارد؛ اندیشه انسان با مطالعه، یادگیری و کسب دانش بارور می‌شود.

وی با بیان اینکه ارزش انسان به میزان دانایی، فرهیختگی و نیکی‌های اوست، تصریح کرد: باید اندیشه و توان فکری خود را پرورش دهیم و با مطالعه و یادگیری، زمینه رشد و تعالی فردی و اجتماعی را فراهم کنیم.

بابایی در پایان با ابراز خرسندی از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد، از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد و تلاش افرادی که برای فراهم شدن زمینه حضور مردم و عرضه کتاب همکاری کرده‌اند، قدردانی کرد.