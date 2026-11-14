به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس دانشی عصر شنبه در آیین افتتاح سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد که همزمان با سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اهل قلم اظهار کرد: کتاب و کتاب‌خوانی جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ جامعه دارد و رهبر شهید انقلاب اسلامی از جمله شخصیت‌هایی بودند که انس مستمر با کتاب و مطالعه را به جامعه توصیه می‌کردند و خود نیز به‌عنوان فردی کتاب‌شناس، توجه ویژه‌ای به نمایشگاه‌های کتاب داشتند.

وی با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در تقویت فرهنگ دفاع مقدس افزود: تأکیدها و تقریظ‌های ایشان بر آثار این حوزه، به رونق ادبیات دفاع مقدس و زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا کمک شایانی کرد و میراث ماندگاری برای جامعه فرهنگی و اهالی قلم به‌جا گذاشت.

یزد از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه کتاب و نشر برخوردار است

دانشی با اشاره به پیشینه فرهنگی استان یزد تصریح کرد: یزد از دیرباز یکی از مناطق فعال در عرصه صنعت چاپ بوده و از نظر برخورداری از نسخه‌های خطی، کتاب‌های چاپ سنگی و اسناد تاریخی نیز ظرفیت قابل توجهی دارد که کتابخانه وزیری یکی از جلوه‌های مهم این پیشینه فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به نقش نویسندگان این استان در ادبیات کودک و نوجوان گفت: زنده‌یاد مهدی آذریزدی با نگارش مجموعه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» در دهه ۴۰، اثری ماندگار در ادبیات کودک ایران خلق کرد که همچنان مورد توجه نسل‌های مختلف قرار دارد.

وی ادامه داد: در حوزه ادبیات داستانی و دفاع مقدس نیز نویسندگان یزدی آثار ارزشمندی ارائه کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که کتاب «رویای نیمه‌شب» نوشته حجت‌الاسلام مظفر سالاری تاکنون ۱۴۰ نوبت چاپ داشته است.

دانشی با اشاره به فعالیت دیگر نویسندگان استان بیان کرد: محمدعلی جعفری از جمله نویسندگان فعال در حوزه ادبیات دفاع مقدس است و هادی حکیمیان نیز با نگارش کتاب «روح‌الله» و پرداختن به سیره امام راحل، از جمله چهره‌های فعال در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فراتر رفتن فعالیت‌های علمی و فرهنگی نویسندگان یزدی از مرزهای کشور خاطرنشان کرد: برخی آثار تألیفی نویسندگان استان در حوزه قرآن و حدیث در کشورهای دیگر از جمله سنگاپور منتشر شده و شماری از آثار علمی نیز به هشت زبان زنده دنیا ترجمه و در کشورهای مختلف به چاپ رسیده است.

یزد به کتابخانه بزرگ یزدشناسی نیاز دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان اظهار کرد: با وجود پیشینه و ظرفیت ارزشمند یزد در حوزه کتاب، هنوز کتابخانه بزرگ یزدشناسی در استان ایجاد نشده و جای نمایشگاه‌های تخصصی کتاب نیز خالی است.

وی افزود: انتظار می‌رود مسئولان ملی و استانی برای توسعه این بخش توجه بیشتری داشته باشند؛ چراکه یزد ظرفیت برگزاری سالانه دو تا سه نمایشگاه تخصصی کتاب را در حوزه‌های مختلف از جمله کودک و نوجوان، دانشگاهی و دین دارد.

دانشی تصریح کرد: علاوه بر برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، باید زمینه تألیف و انتشار آثار بیشتری در حوزه یزدشناسی فراهم شود تا ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی این استان بهتر معرفی شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت هویت فرهنگی یزد عنوان کرد: این استان در کنار برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، کارخانه‌ها و معادن، باید در عرصه فرهنگ و کتاب نیز بیش از گذشته شناخته شود و نام یزد با افتخارات فرهنگی و ادبی آن نیز در سطح کشور و جهان بدرخشد.

فعالیت‌های فرهنگی یزد باید متوازن توسعه یابد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های فرهنگی استان گفت: از ابتدای فعالیت در مسئولیت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رشد متوازن فعالیت‌های فرهنگی و هنری را به‌عنوان یکی از رویکردهای اصلی دنبال کرده‌ایم تا همه حوزه‌ها متناسب با ظرفیت‌های استان فعال باشند.

وی افزود: همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب، رویداد بزرگ مسابقات قرآنی نیز با حضور بیش از ۶ هزار نفر در رشته‌های حفظ، تفسیر، مفاهیم و حفظ سوره فتح در حال برگزاری است.

دانشی ادامه داد: در حوزه صحیفه سجادیه نیز هر هفته برنامه‌های آموزشی با حضور استادان و صاحب‌نظران این عرصه برگزار می‌شود و در سایر حوزه‌های فرهنگی و هنری از جمله موسیقی نیز تلاش شده است زمینه فعالیت و حضور علاقه‌مندان فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و فعالان این عرصه، زمینه برگزاری رویدادهای متنوع‌تر فرهنگی و هنری در استان فراهم شود و برنامه‌ها متناسب با شأن مردم فرهنگ‌مدار یزد و در تراز انقلاب اسلامی باشد.