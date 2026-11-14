به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به رویکرد برنامه‌های هفته کتاب اظهار کرد: امسال تلاش شده است با نام‌گذاری روزهای این هفته بر اساس شخصیت‌های برجسته علمی و ادبی، پیوند میان کتاب، هویت ملی، معرفت، مقاومت، علم و آینده‌سازی نسل جوان تقویت شود.

وی افزود: در تقویم پیشنهادی هفته کتاب، روزهایی به نام فردوسی، علامه طباطبایی، ابن‌سینا، هوشنگ مرادی کرمانی و پروین اعتصامی اختصاص یافته و موضوعاتی همچون هویت ملی، میراث زبان فارسی، مرجعیت علمی، ترجمه و کتاب‌گردی مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب ساری از ۲۴ آبان تا ۳ آذر در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد استان و همایش تجلیل از ناشران و فعالان فرهنگی در ۲۷ آبان‌ماه در قائم‌شهر را از مهم‌ترین برنامه‌های استانی برشمرد.

محمدی رونمایی از پوستر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب، اجرای پویش استانی «جایزه قلم آوا»، برگزاری کارگاه‌های تخصصی نشر و طراحی جلد، معرفی آثار برگزیده فرهنگ بومی مازندران و نشست تخصصی بررسی چالش‌های چاپ و فروش کتاب را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های شهرستانی گفت: در نور، بزرگداشت نیما یوشیج در روستای یوش و رونمایی از ۱۰۵ عنوان کتاب برگزار می‌شود و شهرستان‌های تنکابن، آمل و بابل نیز برنامه‌هایی از جمله شاهنامه‌خوانی، قصه‌خوانی، پویش کتابخوانی، نمایشگاه تخصصی کتاب و اجرای زنده کتاب‌های کودک و نوجوان را تدارک دیده‌اند.

محمدی ادامه داد: در قائم‌شهر، فعالیت‌های کتابخوانی روستامحور و کارگاه‌های سواد رسانه‌ای، در نکا محافل ادبی و پویش‌های ترویج مطالعه و در جویبار برنامه‌های هنری کودکان با محوریت کتاب و مبادله کتاب اجرا می‌شود. همچنین نوشهر، سوادکوه و سوادکوه شمالی نیز برنامه‌هایی در زمینه شعرخوانی، بازدید دانش‌آموزان از چاپخانه‌ها و آشنایی با فرایند تولید کتاب خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از اجرای برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان در شهرستان‌های محمودآباد، سیمرغ، بهشهر، بابلسر و عباس‌آباد خبر داد و گفت: جشنواره‌های کتابخوانی، مسابقات نقاشی، تجلیل از نویسندگان و شاعران، رونمایی از آثار ادبی، اجرای تئاتر کودک و اهدای کتاب از جمله این برنامه‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌کردن فرهنگ مطالعه در جامعه خاطرنشان کرد: برنامه‌های هفته کتاب باید فراتر از چند مراسم مناسبتی باشد و زمینه ارتباط مستمر مردم، به‌ویژه نسل جوان، با کتاب و کتابخوانی را فراهم کند.