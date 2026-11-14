به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی حین کنترل خودروهای عبوری در شهرستان الیگودرز، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲۵ تن برنج خارجی فاقد مجوز قانونی و قاچاق کشف شد که ارزش این محموله از سوی کارشناسان ۷۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم اقتصادی بیان کرد: توقیف این محموله بخشی از تلاش‌های مستمر مجموعه انتظامی برای صیانت از معیشت مردم و مقابله با ورود کالاهای غیرمجاز و قاچاق است؛ اقداماتی که می‌تواند امنیت اقتصادی و معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.

ابدال‌چگنی در پایان تأکید کرد: مجموعه انتظامی با هرگونه اقدام برای اخلال در چرخه اقتصادی و ورود کالاهای غیرمجاز به کشور برخورد قاطع خواهد کرد و مأموران در گلوگاه‌های مختلف برای پیشگیری از این تخلفات هوشیاری و آمادگی کامل دارند.