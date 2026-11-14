به گزارش خبرگزاری مهر، هادی قنبریان، در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان قم که شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سالن کرامت استانداری برگزار شد، از برنامه‌ریزی برای برگزاری یادواره بزرگداشت امام شهید، سرداران و ۶ هزار و ۲۵۰ شهید استان قم خبر داد و خواستار نقش‌آفرینی مؤثر روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی در انعکاس گسترده این مراسم شد.

وی با اشاره به جایگاه شهدا و ایثارگران در شکل‌گیری هویت ملی و تقویت اقتدار کشور اظهار کرد: یادواره امسال با محوریت بزرگداشت امام شهید، سرداران و شهدای استان قم برگزار می‌شود و با توجه به شرایط و تحولات اخیر، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

دبیر ستاد یادواره شهدای استان قم با بیان اینکه این مراسم در روز ۲۸ آبان‌ماه برگزار خواهد شد، افزود: این آیین همزمان با سالگرد شهادت شهید آرمان علیزاده، ساعت ۲۰:۳۰ در جوار آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع(ع) برگزار می‌شود.

قنبریان ادامه داد: با توجه به استمرار اجتماعات شبانه مردمی در استان قم، محل برگزاری یادواره به‌گونه‌ای انتخاب شده است که این مراسم در کنار حضور و اجتماعات مردمی برگزار شود و زمینه مشارکت گسترده‌تر شهروندان در آیین بزرگداشت شهدا فراهم آید.

وی با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی مناسب از ارکان اصلی برگزاری موفق این رویداد فرهنگی و مذهبی است، خواستار هماهنگی و همکاری مجموعه روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی برای معرفی ابعاد مختلف یادواره و آگاهی‌بخشی به شهروندان شد.

ظرفیت رسانه‌ای دستگاه‌ها باید به میدان بیاید

دبیر ستاد یادواره شهدای استان قم با اشاره به مسئولیت روابط عمومی‌ها در انعکاس رویدادهای فرهنگی و ارزشی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی درباره این مراسم باید به‌موقع، دقیق و متناسب با ظرفیت و ویژگی‌های رسانه‌ای هر دستگاه انجام شود تا پیام دعوت به حضور در یادواره به گستره بیشتری از جامعه انتقال یابد.

وی بر ضرورت شناسایی موضوعات و سوژه‌های مرتبط با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت تأکید کرد و گفت: روابط عمومی‌ها باید با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، محتوای رسانه‌ای هدفمند تولید کنند و از بسترهای ارتباطی در اختیار خود برای انتشار و بازنشر مطالب مرتبط با یادواره استفاده کنند.

قنبریان با بیان اینکه فعالیت رسانه‌ای نباید به انتشار اطلاعیه‌های رسمی محدود شود، افزود: کانال‌ها و گروه‌های داخلی دستگاه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر بسترهای ارتباطی باید به‌صورت هدفمند برای معرفی مراسم و تبیین جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت مورد استفاده قرار گیرند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از توان فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی در فرآیند تولید و انتشار محتوا تأکید کرد و خواستار تعامل و هم‌افزایی روابط عمومی دستگاه‌ها با کمیته‌های تخصصی و قرارگاه رسانه‌ای ستاد یادواره شد.

همه اقشار جامعه باید مخاطب فرهنگ ایثار باشند

دبیر ستاد یادواره شهدای استان قم با تأکید بر لزوم فراگیر شدن پیام فرهنگی این رویداد خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت نباید صرفاً در چارچوب گروه‌ها و مخاطبان خاص دنبال شود، بلکه برنامه‌های فرهنگی و تبیینی این حوزه باید همه اقشار جامعه را دربرگیرد.

وی افزود: روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی با توجه به تنوع مخاطبان و امکانات ارتباطی خود می‌توانند در گسترش دامنه اطلاع‌رسانی و فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم در این اجتماع نقش مؤثری ایفا کنند.

قنبریان همچنین بر ضرورت هماهنگی با بخش‌های تخصصی ستاد برای دریافت محتوای آماده و انتشار آن در بسترهای مختلف تأکید کرد و گفت: شبکه شاد نیز از جمله ظرفیت‌هایی است که باید برای انتقال پیام یادواره و بازنشر تولیدات رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف اطلاع‌رسانی، از روابط عمومی‌ها خواست علاوه بر فعالیت در فضای مجازی، از امکانات تبلیغاتی محیطی نیز برای معرفی این مراسم استفاده کنند.

اطلاع‌رسانی محیطی در کنار فعالیت مجازی دنبال شود

دبیر ستاد یادواره شهدای استان قم نصب و توزیع اقلام تبلیغاتی را از دیگر اقدامات مورد انتظار از روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی برشمرد و اظهار کرد: چاپ و نصب پوسترها و بنرهای مرتبط با یادواره در ورودی ادارات، سازمان‌ها و فضاهای شهری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: استفاده همزمان از ظرفیت اطلاع‌رسانی درون‌سازمانی، شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات محیطی می‌تواند به معرفی بهتر مراسم و آگاهی‌بخشی به گروه‌های مختلف جامعه کمک کند.