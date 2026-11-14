به گزارش خبرگزاری مهر، محبی نجم آبادی اظهار کرد: هدف از این سفر، شنیدن و دریافت پیام‌های مردم و مسئولان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، دیدار با نخبگان و همچنین پیگیری مطالبات کلان استان است.

وی گفت: تمرکز اصلی بر تخصیص حداکثری اعتبار به پروژه‌هایی است که پیشرفت آن‌ها بالای ۷۰ درصد است تا در سال آینده به مرحله افتتاح برسند و تنها طرح‌های تکمیل‌شده توسط رئیس‌جمهور افتتاح می‌شوند و از افتتاح پروژه‌های ناتمام جلوگیری می‌شود.

وی افزود: در هفته‌های اخیر، جلسات متعددی با حضور استاندار برای جمع‌آوری و جمع‌بندی مطالبات برگزار شده است و همچنین مجمع نمایندگان با معاونت اجرایی ریاست جمهوری دیدار کرده تا خواسته‌های حق مردم خراسان رضوی را منتقل کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی بیان کرد: یکی از موارد مهم در دستور کار، برگزاری جلسه مشترک با بانک‌ها جهت بحث درباره ماده ۵۶ و تسهیلات ویژه برای پیشبرد پروژه‌های استان است.

وی افزود: در این سفر، جلسات متنوعی برای حضور رئیس‌جمهور در جمع نخبگان نیز برنامه‌ریزی شده است.