به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در حاشیه پنجمین جلسه کارگروه پایش و راهبری پروژه‌های کلان خراسان رضوی اظهار کرد: براساس آخرین هماهنگی‌هایی که در سفر اخیر به تهران داشتیم و گفت‌وگوهایی که با نهاد ریاست‌جمهوری انجام شد، بنا بر این است که رئیس جمهور در آینده نزدیک به استان سفر کنند.

وی افزود: درحال برنامه‌ریزی تکمیلی برای میزبانی از رییس‌جمهور هستیم. اگرچه هنوز نمیتوان زمان دقیقی برای این سفر اعلام کرد، اما جلسات کارشناسی برای جمع‌بندی موضوعات قابل‌طرح درحال برگزاری است.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد که پروژه‌های زیرساختی استان، مسیر آزادراه حرم تا حرم، تسهیل دسترسی‌های استان به صدور مجوزهای اجرایی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه خراسان رضوی ازجمله مهم‌ترین موضوعات قابل‌طرح در جلسات حضوری با رییس‌جمهور خواهد بود.